Palyja Berfokus pada Empat Kegiatan CSR

INFO METRO - Palyja mengembangkan tanggung jawab social perusahaan (CSR) yang sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Visi tanggung jawab (CSR) Palyja diterjemahkan secara nyata melalui empat focus utama, yaitu lingkungan (environment), kesehatan dan pendidikan (health and education), kemanusiaan (humanitarian), dan air untuk semua (water for all).

Fokus kegiatan lingkungan (environment) diterapkan melalui penanaman pohon, pembuatan sumur-sumur resapan dan biopori, pelestarian lingkungan dan sungai bersama institusi terkait dan juga penggiat lingkungan, pengerukan sungai (dredging), uji emisi kendaraan, dan program Palyja Green Community (PGC).

Fokus kedua adalah kesehatan dan pendidikan (health and environment) yang kegiatannya menitik beratkan edukasi air kepada pelajar, komunitas, dan para pemangku kepentingan lain melalui kunjungan keinstalasi pengolahan air Palyja, serta sosialisasi tip hemat dan bijak menggunakan air. Kegiatan pada bidang kesehatan antara lain pengobatan massal, khitanan massal, fogging, olahraga, serta kesehatan ibu dan anak.

Kemanusiaan (humanitarian) menjadi focus ketiga program CSR Palyja yang wujud kegiatannya berupa pemberian donasi dan santunan bagi korban bencana yang terjadi di Jakarta dan daerahlain di Indonesia.

Sedangkan air untuksemua (water for all), yang merupakan program pemerataan distribusi air bersih berdasarkan hak pemenuhan yang sama atas akses air bersih untuk semua orang yang berada di wilayah pelayanan PALYJA, menjadi focus program CSR Palyja yang keempat.

Dapatkan informasi program, tips, quiz, kegiatan, suplai air dan lain sebagainya dengan like Facebook, Twitter, Youtube, Instagram.

INFORIAL