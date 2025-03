Pegadaian Raih Penghargaan IFN Global Awards untuk Sukuk Mudarabah

PT Pegadaian meraih penghargaan Islamic Finance News (IFN Global Awards 2024) pada kategori "Best Deal of The Year by Sector Mudarabah: Pegadaian's dual tranche Sukuk totaling IDR 2,21 trilion"

13 Maret 2025 | 09.40 WIB