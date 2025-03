Pelaksanaan One Way Nasional Ditutup, Pemudik Diimbau Kembali Lebih Awal

INFO NASIONAL - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara resmi menutup kebijakan one way nasional arus mudik Lebaran pada Ahad, 30 Maret 2025 pukul 09.00 WIB. One way yang sebelumnya diberlakukan dari Km 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 Tol Kalikangkung Semarang kini dihentikan sesuai rencana. Dengan berakhirnya kebijakan ini, pemerintah mulai fokus mempersiapkan arus balik Lebaran.