Pemerintah Lampung Bangun Infrastruktur Utama di Pesawaran

Ruas Gedongtataan-Kedondong memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian, terutama di Kecamatan Way Lima dan Kedondong. Di Kecamatan Way Lima, produksi jagung mencapai 3.063 ton, sedangkan padi di Way Lima dan Kedondong masing-masing 6.049 ton dan 3.459 ton.