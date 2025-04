Pemprov Lampung Perbaiki Jalan di Kabupaten Tanggamus

Adapun, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Taufiqulloh mengatakan, terdapat 8 kegiatan penanganan jalan dan jembatan di Kabupaten Tanggamus, yaitu: Rekonstruksi Jalan Ruas Sukamara – Kuripan; Rekonstruksi Jalan Ruas Sp. Teluk Kiluan – Sp. Umbar; Rekonstruksi Jalan Ruas Sp. Umbar – Putih Doh; Rekonstruksi Jalan Ruas Kuripan – Sp. Kota Agung; Rehabilitasi Jalan Ruas Putih Doh – Kuripan; Penggantian Jembatan Way Pagar Alam; Penggantian Jembatan Way Pagar Binjai; Penggantian Jembatan Way Negeri Kelumbayan.