Pendapatan Usaha Telkom Naik 8.1 Persen

INFO BISNSI - Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Hotel Borobudur, Jakarta, 17 April 2015, Direktur Utama Telkom, Alex J. Sinaga menegaskan, Telkom saat ini sedang memperkuat sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan “Strong Culture”, yang akan menjadi landasan dasar dalam membangun jati diri karyawan. Sehingga, kata Alex, Great People and Strong Culture ini nantinya akan mempermudah proses transformasi organisasi Telkom. RUPST mengangkat Rinaldi Firmansyah dan P. Pamela Johanna W.sebagai Komisaris Independen, serta Margiyono Darsasumarja sebagai Komisaris.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa Telkom berhasil meraih pendapatan usaha sebesar Rp 89,7 triliun pada 2014 atau meningkat 8,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. EBITDA Telkom tumbuh 9,7 persen menjadi Rp 45,8 triliun, dan laba bersih naik 3,0 persen menjadi Rp 14,6 triliun. Sebesar 42 persen dari pendapatan Tekom ini berasal dari pendapatan data, internet, dan layanan IT. Atas kinerjanya yang cukup cemerlang ini, pemegang saham juga memutuskan untuk berbagi dividen yang jumlahnya mencapai Rp 8,8 triliun, terdiri dari dividen tunai sebesar Rp 7,3 triliun atau sebesar Rp 74,55 per lembar saham, dan spesial dividen sebesar Rp 1,5 triliun atau sebesar Rp 14,91 per lembar saham.

Kinerja Telkom yang sangat baik tahun 2014 ini juga tercermin pada peningkatan harga saham perseroan. Harga saham Telkom tumbuh sebesar 33,3persen, jauh di atas pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan yang meningkat sebesar 22,3persen pada tahun 2014.

Tahun 2014, Telkom berhasil meraih peringkat 786th dalam Forbes Global 2000, The Stevie International Business Award di Paris, International Contact Center World Award dan World Communication Award di London. Tidak hanya Telkom, Telkomsel pun berhasil meraih penghargaan internasional, di antaranya Frost & Sullivan Best Practice in Customer Experience Award, International Data Center Certification dan The 6th Global CSR Awards 2014. Di level regional, Telkom meraih Grand Stevie Award di Korea Selatan, Best SME Service Provider of the Year dalam Asia Communication Award, dan berbagai penghargaan di 5th CMO Asia Award. Direktur Enterprise & Business Service Telkom Muhammad Awaluddin dinobatkan sebagai Marketing Professional of The Year dalam 5th CMO Asia Award. Semua pencapaian ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, seperti pelanggan, investor, pemerintah, mitra dan masyarakat.

INFORIAL