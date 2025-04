Penerbangan International Garuda Indonesia di Terminal 3

INFO NASIONAL - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengapresiasi kesiapan layanan operasional Terminal 3 Internasional Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Garuda Indonesia pada 1 Mei 2017. Hal tersebut diungkapkan Budi setelah melaksanakan tinjauan kerja layanan operasional penerbangan Terminal 3 internasional di Bandara Soekarno-Hatta bersamaan dengan hari pertama pindahnya penerbangan internasional Garuda Indonesia ke Terminal 3.

"Kelancaran penerbangan internasional Garuda Indonesia di hari pertama layanan operasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tidak terlepas dari persiapan matang yang sudah dipersiapkan melalui koordinasi intensif Garuda dan Angkasa Pura II beserta jajaran terkait," ujar Budi.

Dalam kunjungannya, Budi memastikan semua aspek layanan Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dapat berjalan dengan maksimal.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury mengungkapkan, "Memasuki hari pertama operasional penerbangan internasional Garuda Indonesia di Terminal 3 Soekarno-Hatta, Garuda Indonesia berhasil mencatatkan tingkat ketepatan waktu penerbangan hingga 94 persen."

"Kami berterima kasih kepada semua stakeholder terkait, khususnya pihak Angkasa Pura II dan jajaran instansi layanan operasional bandara lain, yang telah mendukung dengan sangat baik upaya optimalisasi persiapan perpindahan layanan penerbangan Garuda Indonesia di Terminal 3 Internasional ini," kata Pahala.

Dia mengatakan pada hari ini sedikitnya 3.200 penumpang diterbangkan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk sektor penerbangan internasional Garuda Indonesia melalui sedikitnya 60 penerbangan, yang terdiri atas 17 rute internasional.

“Sejalan dengan resmi beroperasinya layanan penerbangan Garuda Indonesia di Terminal 3 Internasional ini, kami memastikan capaian kinerja operasional di hari pertama ini akan terus kami tingkatkan, khususnya melalui koordinasi intensif dengan AP II dan jajaran terkait,” ucap Pahala.

Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengungkapkan kelancaran operasional Terminal 3 Internasional pada hari ini merupakan bagian dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran manajemen dan karyawan AP II, khususnya kontribusi rekan-rekan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Mulai beroperasinya penerbangan internasional di Terminal 3 semakin meyakinkan kami dalam menuju visi korporasi, yaitu the smart connected airport in the region serta menjadikan Bandara Soekarno-Hatta salah satu penopang pertumbuhan pariwisata dan mendukung roda perekonomian Indonesia," ujar Awaluddin.

Sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran perpindahan layanan penerbangan Garuda Indonesia di Terminal 3 Internasional, pengguna jasa diharapkan dapat hadir lebih awal untuk mengantisipasi penyesuaian flow layanan penumpang di terminal baru. (*)