INFO BISNIS - Selain kualitas layanan, efisiensi masih menjadi pertimbangan utama bagi nasabah dalam memilih bank untuk mendukung operasional harian, baik dalam proses pembayaran (payment) maupun penerimaan pembayaran (collection) dari mitra usahanya.

Menyadari kondisi tersebut, Bank Mandiri menawarkan program yang dapat menjawab kebutuhan nasabah berupa cashback biaya transaksi, dengan syarat nasabah cukup mengelola saldo dengan jumlah tertentu.

Jenis transaksi yang mendapatkan cashback meliputi biaya transaksi SKN (kliring), setoran warkat kliring, RTGS, transfer valas, buku cek/bilyet giro, dan biaya administrasi bulanan.

Beragamnya jenis nasabah yang ada, mendorong Bank Mandiri menyediakan program cashback dalam beberapa tingkatan, sehingga nasabah dapat mengikuti program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam mengelola saldonya. Cashback yang diterima bergantung pada saldo rata-rata yang dimiliki nasabah.

Program Giro Start Up, adalah program cashback transaksi selama tiga bulan berturut-turut dengan total maksimum cashback yang dapat diterima sebesar Rp 195 ribu per bulan bagi nasabah yang memiliki saldo rata-rata per bulan minimal Rp 25 juta.

Program Giro Bisnis, adalah program cashback transaksi, dengan total maksimum cashback yang dapat diterima sebesar Rp 850 ribu per bulan bagi nasabah yang memiliki saldo rata-rata per bulan minimal Rp 350 juta.

Program Giro Optima, adalah program dengan total maksimum cashback yang dapat diterima sebesar Rp 3,5 juta per bulan bagi nasabah yang memiliki saldo rata-rata per bulan minimal Rp 1,5 miliar.

Nasabah akan menerima cashback pada bulan berikutnya tanpa dipotong pajak, sehingga nasabah dapat langsung menggunakannya untuk kebutuhan operasional lainnya. Atas saldo yang dimiliki tersebut, nasabah tetap mendapatkan jasa giro sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Semua program giro cashback di atas berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai program cashback Mandiri Giro dapat menghubungi Mandiri Call 14000 atau Commercial & Business Banking Contact Center 1500150. (*)