Perkuat Sinergitas, BCA dan Kementerian PPPA Optimalkan Layanan Pengaduan SAPA 129

Komitmen BCA dalam mendorong kesetaraan dan inklusivitas tidak hanya tercermin dalam kolaborasi ini, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang menjangkau kelompok rentan termasuk sahabat disabilitas. Salah satu wujudnya yaitu pada program The Beauty of Disabilities: Make Up Class with BCA di bawah payung Bakti BCA untuk membekali sahabat disabilitas dengan keterampilan tata rias profesional.