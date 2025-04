Pertamina UMK Academy Buka Peluang Global

Sebagai program pembinaan UMKM, Pertamina UMK Academy mengusung empat kurikulum utama, yakni Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Setiap kurikulum dirancang untuk menjawab kebutuhan strategis UMKM dalam menghadapi tantangan industri, seperti adopsi praktik bisnis modern, pemanfaatan teknologi digital, pemasaran berbasis online, hingga kesiapan memasuki pasar internasional.