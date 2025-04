Pesona Kuliner Internasional

INFO NASIONAL - Kota baru Meikarta di Cikarang menjadi salah satu lokasi yang bisa jadi surga bagi pecinta kuliner internasional. Bagaimana tidak, kota yang dibangun Lippo Group tersebut menawarkan fasilitas yang lengkap. Kota akan meniru alur pedestrian di New York yang sangat terkenal di dunia. Nantinya tampil jalur pejalan kaki dengan deretan café dan resto yang bisa jadi tempat tersedianya aneka kuliner lezat tadi.

Di Meikarta Cikarang sudah dibuat Central Park, sebuah taman terbuka hijau seluas 100 hektar. Taman ini memiliki berbagai tanaman, lengkap dengan kebun binatang mini, jogging track,shelter dan bakal membawa hawa sejuk. Sebagai pusat kegiatan bersosialisasi masyarakat yang tinggal di Meikarta, daerah di sekitar taman yang luas tersebut pastinya akan muncul juga banyak rumah makan atau resto.

Kuliner yang hadir di meikarta bisa dari hidangan internasional. Sebut saja Shabu-shabu, ini merupakan makanan khas Jepang yang dihidangkan dalam panci panas. Biasanya makanan tersebut berupa sayur mayur, irisan tipis daging sapi dan beberapa menu pendamping lain seperti pangsit atau udon. Dalam panci tersebut terdapat kuah kaldu gurih yang dididihkan dengan kompor kecil di bawahnya. Kompor dan panci ini diletakan di tengah meja makan sehingga bisa pelanggan langsung memasaknya sendiri.

Untuk menikmati seporsi shabu-shabu tentu tidak harus pergi ke Jepang. Di Meikarta nantinya banyak restoran yang menyediakan shabu yang serba rebus ini. Ada beberapa resto shabu ternama seperti Shaburi yang berkonsep all you can eat. Atau model Shabu Nobu, shabu-shabu dihidangkan dengan menu yang cukup beragam. Mulai dari paket sayuran, daging iris, kerang dan hidangan laut lainnya.

Kuliner internasional lainnya yang populer di Indonesia adalah Pizza. Hidangan ini berupa roti berkulit tebal dengan topping melimpah. Terlepas dari bagaimana pizza diadaptasi ke dalam selera di mana ia berada, hidangan nasional Italia ini adalah sebuah flatbread yang secara sederhana dioles saus tomat, ditaburi keju mozzarella dan daun basil. Associazione Verace Pizza Napoletana (asosiasi pizza) bahkan mensyaratkan pizza gaya Neapolitan dipanggang menggunakan oven kayu bentuk kubah. Menguleni dan menipiskan adonan dengan tangan, bukan mesin, jadi syarat lainnya.



Untuk itu konsumen bisa memilih, suka yang mana, pizza gaya autentik atau fusion. Resto-resto pizza yang sudah memiliki nama internasional pastinya bakal mudah dijumpai di kota baru Meikarta. Seperti yang ada di New York, pizza jadi makanan yang mudah dijumpai dengan berbagai genre. (*)