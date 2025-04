PIS Luncurkan Beasiswa untuk Cetak Pelaut Kelas Dunia

Diketahui, pasca pandemi Covid-19, industri maritim global mengalami pertumbuhan signifikan. Menurut data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), industri maritim global mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 2,4 persen year on year (yoy) pada 2024. Bersamaan dengan peningkatan tersebut, kebutuhan pelaut bertalenta menjadi semakin mendesak untuk memastikan kelancaran rantai suplai global dan nasional.



Melalui Beasiswa Crewing Talent Scouting 2025, PIS dan Pertamina Foundation hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan berbagai jenis beasiswa, baik untuk pelajar yang sedang menempuh Pendidikan dan Praktek Laut (Prala) semester 5–8, maupun beasiswa penyetaraan untuk lulusan D3/D4 elektro agar dapat berkarier sebagai Electrician Technical Officer (ETO) di kapal-kapal milik PIS.



Sebanyak tujuh lembaga pendidikan yang terlibat dalam program ini adalah Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan Politeknik Negeri Semarang.



Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari menambahkan, pihaknya bangga bisa berkolaborasi dengan PIS untuk meluncurkan Beasiswa Crewing Talent Scouting 2025. “Program ini tidak hanya memberikan kesempatan pendidikan yang luar biasa bagi generasi muda Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat peran Indonesia sebagai negara maritim yang andal,” katanya.



Adapun beasiswa ini mencakup biaya pendidikan, pelatihan, asuransi kesehatan, biaya wisuda, biaya hidup, serta uang saku. Selain memberikan kesempatan untuk pendidikan gratis, beasiswa ini juga memberikan pengalaman internasional di industri maritim global, sebagai pelaut di PIS.



Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Muryono menyambut baik program beasiswa ini. “Kami mengapresiasi langkah strategis PIS dan Pertamina Foundation dalam mempersiapkan pelaut-pelaut berkompeten. Kami berharap kedepannya program ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia, serta berkontribusi pada pengembangan industri maritim."



Program ini merupakan bagian dari komitmen PIS untuk menciptakan talenta pelaut Indonesia yang berprestasi, serta untuk memperkuat kesiapan sumber daya manusia di sektor maritim, terutama dalam menghadapi kebutuhan global yang terus berkembang.