Sepotong Surga di Jayapura

INFO TRAVEL - Sepotong surga berbentuk keindahan alam itu benar-benar ada di Kabupaten Jayapura. Mari kita mendaki ke puncak Ifar Gunung. Dari sana kita bisa melihat keindahan Danau Sentani—danau terbesar di Papua. Danau yang terletak di bawah lereng Pegunungan Cagar Alam Cyclops ini memiliki luas sekitar 9.360 hektare dan berada pada ketinggian 75 meter di bawah permukaan laut serta dikelilingi 21 pulau kecil yang indah dan 24 kampung. Nama Sentani sendiri berarti, “Di sini kami tinggal dengan damai”.

Dari ketinggian puncak Ifar Gunung, konon Jenderal Douglas Mac Arthur—jenderal besar dari Amerika Serikat—duduk untuk menyusun strategi perang yang dikenal dengan strategi “lompat katak”-nya ketika meletus Perang Dunia II. Pada 22 April 1944, pasukan Sekutu membangun markas mereka di Ifar Gunung setelah mendarat di Teluk Humboldt atau Teluk Hamadi. Sempatkan mampir ke Tugu Mac Arthur.

Dari Bandara Sentani, perjalanan menuju tugu bersejarah ini kurang lebih sekitar 15 menit. Tugu bersejarah berbentuk segi lima dengan cat warna kuning dan hitam ini didirikan pasukan sekutu yang berhasil mengalahkan Jepang pada Perang Dunia II. Karena keindahan alamnya jendral Mac Arthur pernah berkata "I go, I am come back", (saya pergi suatu waktu saya kembali).

Setelah menjangkau puncak Ifar Gunung dan melihat Tugu Mac Arthur, jika Anda menyukai wisata pantai, saatnya berkunjung ke pantai Harlem, pantai Amai dan pantai Tablanusu. Letaknya memang agak terpencil dan berada di balik bukit dan jauh dari keramaian di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.

Akses menuju pantai ini dapat ditempuh dari Dermaga Depapre yang berjarak sekitar 22 kilometer dari Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. Dari Dermaga Depapre, Anda bisa menyewa perahu motor dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Biaya sewa perahu yang mampu menampung 10 penumpang untuk pulang pergi ini sekitar Rp 300.000 -400.000.

Begitu menjejakkan kaki, pantai ini terlihat sungguh cantik. Pasirnya putih, air lautnya sangat jernih, dan ombaknya tidak terlalu besar sehingga sangat cocok bagi pecinta snorkeling. Tidak perlu menyelam hingga ke tengah laut, sebab beberapa meter dari bibir pantai, Anda sudah bisa melihat keindahan bawah laut Pantai Harlem dan Anda akan dibuat kagum.

Selain menyelam, Anda juga bisa menghabiskan waktu dengan berenang, memancing, bermain pasir, atau duduk santai menikmati hembusan angin sambil mengagumi keindahan alam di ujung timur Indonesia ini. Sepotong surga itu sungguh ada di Kabupaten Jayapura. Kini saatnya Anda yang membuktikan.

Tim Info Tempo