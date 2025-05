September, PATA Travel Mart Digelar di ICE Serpong

INFO TRAVEL - PATA Travel Mart 2016 akan digelar di Indonesian Connvention Exhibition (ICE), BSD City Serpong Tangerang, 7 hingga 9 September 2016. Even besar berskala internasional itu didukung PATA Chapter Indonesia dan Kementerian Pariwisata.

Head of Sales and Marketing ICE Siti Karmila bangga dan sudah siap karena ICE ditunjuk menjadi tempat pelaksanaan PATA Travel Mart 2016. Sebab, even besar itu akan dihadiri lebih dari 1.000 delegasi dari 60 negara.

Gedung ICE dengan arsitektur indah, memiliki 10 exhibition hall dan dapat menampung hingga 5.000 mobil sekaligus. Kawasan ini dioperasikan secara profesional oleh Deutche Messe, salah satu pemimpin kelas dunia di bidang penyelenggaraan pameran. Deutche Messe juga merupakan operator dari beberapa pusat pameran terbesar di dunia.

PATA adalah organisasi nirlaba internasional yang berdiri sejak 1951. Saat ini anggota PATA terdiri dari 97 pemerintahan, 27 perusahaan penerbangan internasional, Bandar udara, pelayaran, 63 institusi pendidikan dan ratusan perusahaan yang bergerak di bidang travel dan pariwisata.

President Director Deutsche Messe Venue Operations Aage Hansen siap memberi pelayanan yang terbaik bagi peserta, panitia dan pengunjung PATA Travel Mart 2016. Gedung pameran dan pertemuan terbesar di Indonesia ini sudah teruji menyelenggarakan banyak even internasional.

Marketing Manager ICE Gabrielle Anggraini mengatakan jika kawasan ICE adalah gedung yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektar dan baru diresmikan pada 4 Agustus 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

PATA Travel Mart adalah even besar dan penuh gengsi bagi dunia pariwisata. Ajang ini menjadi bukti kesiapan Indonesia menerima turis dan wisatawan dengan destinasi-destinasi baru, yang sering dicanangkan pemerintah yakni ‘Bali’ yang baru.

CEO PATA Chapter Indonesia Purnomo mengatakan jika perhelatan ini sangat bermanfaat untuk Indonesia. Acara ini akan menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis pariwisata dan travel untuk menjalin hubungan baik dengan para pemegang keputusan dan pelaku bisnis sekaligus memberikan peluang untuk bertemu dengan banyak pelanggan baru.

Even ini diselenggarakan untuk menarik para buyer dan seller dari dalam dan luar negeri. Para buyer akan diajak berkeliling ke sejumlah tempat wisata dalam program famtrip. Sejumlah destinasi akan diutamakan menuju Banten dan Jakarta selain promosi destinasi Indonesia yang beragam, seminar travel dan blogger, hingga investasi perhotelan.

Sebagai tuan rumah, ada keuntungan bagi buyer dan seller dari Indonesia. Buyer dan seller dari Indonesia mendapat jatah 30 persen kapasitas dalam bentuk booth untuk promosi destinasi dan paket wisata. Dan 100 booth bisa dimanfaatkan untuk pameran.

PATA Travel Mart pernah digelar di Indonesia terakhir 2007 di Bali. Setelah itu acara ini baru digelar kembali pada 2014 di Kamboja dan September 2015 lalu di Bangaloree, India. (*)