Sinergi Indosat Ooredoo dan Quipper Dukung Belajar Online

INFO NASIONAL - Sebagai perusahaan telekomunikasi digital di Indonesia yang concern kepada kebutuhan masyarakat, Indosat Ooredoo terus memperkuat komitmen dalam memberikan manfaat digital. Kali ini dalam bidang pendidikan, Indosat Ooredoo menjalin kerja sama dengan Quipper, platform belajar online, untuk membangun dunia pendidikan. Dengan sinergi ini, pendidikan menjadi lebih mudah diakses dan dijangkau semua murid sekolah di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa.

“Indosat Ooredoo ingin menjadikan dunia digital sebagai salah satu tool bagi dunia pendidikan yang lebih mudah diakses dan dijangkau seluruh murid sekolah di Indonesia. Di sini, Indosat Ooredoo berperan aktif membuka akses telekomunikasi digital untuk pendidikan mereka. Dengan adanya internet dan teknologi digital, maka dapat meminimalisir gap secara geografis dan waktu,” ujar Deva Rachman, Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo.

Anak-anak dapat belajar hanya dengan membuka platform Quipper lewat perangkat digital melalui jaringan IM3 Ooredoo. Hal ini memudahkan siswa mencari ilmu pengetahuan, berlatih mengerjakan soal, sampai berinteraksi dan berdiskusi dengan guru dan sesama murid.

Dalam program yang menjadi bagian dari CSR di pilar edukasi ini, Indosat Ooredoo akan memberikan 100 ribu kartu perdana IM3 Ooredoo dengan bonus data 30 MB per hari, yang bisa diakumulasi hingga 1 GB untuk setiap pemakaian telepon Rp 1.000 per hari dengan tarif Rp 1 per detik ke semua operator. Selain itu, tambahan kuota 500 MB per bulan juga akan diberikan bagi siswa yang masih aktif menggunakan IM3 Ooredoo dan telah berlangganan Quipper. Program ini dilakukan di beberapa kota, seperti Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, dan Pontianak, serta dibagi menjadi beberapa fase.

Untuk fase pertama dilakukan pada 1-31 Maret 2017. Kemudian fase kedua pada tahun ajaran baru (Agustus-Desember 2017). Indosat Ooredoo juga menyiapkan doorprize berupa pulsa Rp 100 ribu bagi setiap siswa yang aktif belajar dengan teknologi digital berdasarkan penggunaan data di Quipper.

“Quipper telah memiliki jangkauan di 2.400 sekolah yang ada di luar Jawa. Ini sejalan dengan visi kami untuk mengembangkan akses digital bagi pendidikan di luar Jawa. Kami berharap kerja sama ini dapat mewujudkan Indonesia Digital Nation, dunia digital yang dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak, terutama lewat pendidikan,” ujar Deva. (*)