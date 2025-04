INFO METRO - Tampilan premium All New Corolla Altis, yang baru dirilis Januari silam, tak hanya bagian eksterior tetapi juga di sisi interior. Ini berangkat dari prinsip kaizen (continuous improvement) yang diterapkan Toyota, yakni senantiasa menghadirkan produk terbaik kepada konsumen. Kehadiran produk legendaris tersebut diyakini dapat kembali meraih respons positif dari masyarakat.

“Dengan kehadiran varian baru ini, kami berharap loyalitas pelanggan terhadap Toyota Corolla semakin meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi bagi penjualan Toyota di 2017,” ujar Vice President Toyota Astra Motor Henry Tanoto. Toyota menjawab kebutuhan para pengguna Corolla melalui piranti-piranti modern, termasuk head unit terbaru yang mencakup performa bluetooth, internet, mirroring smartphone dan, tentu saja, aplikasi Toyota Move.

Multi Information Display hadir dengan tampilan baru yang memberikan informasi memadai mengenai performa kendaraan saat tengah digunakan. Kini menggunakan MID besar dengan layar TFT yang sudah berwarna, di mana sebelumnya hanya hitam-putih. Tombol pengatur MID-nya pun dibuat baru. Terletak pada lingkar kemudi, tombol MID Command Button sangat mudah dijangkau. Sedangkan lubang AC hadir dengan konsep retro-classic, desain Center Cluster modern, dan kontrol AC menggunakan sistem paddle lever (V Grade).

Kinerja Cruise Control untuk kenyamanan berkendara, dan Sport Drive Mode yang memberikan sensasi fun to drive, pun tersedia pada All New Corolla Altis kelas V Grade. Fitur Sport Drive Mode membuat mobil bermesin 1.800 cc CVT ini lebih menantang. Mengendarai Corolla Altis pun terasa kian personal berkat fitur rear reclining seat pada passenger seat. Corolla semakin lengkap dengan penyematan tujuh unit airbags, Vehicle Stability Control, serta Emergency Brake Signal (EBS).

Secara keseluruhan, terdapat 16 perubahan yang membuat New Corolla Altis semakin sempurna dalam mengombinasikan prestise dan passion berkendara. Hal ini tidak terlepas dari keinginan pihak Toyota untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan kendaraan sedan berkelas yang juga memiliki kelengkapan fitur kenyamanan dan keamanan.(*)