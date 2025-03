SPAN-PTKIN 2025 Jaring Calon Mahasiswa Bertalenta

Berdasarkan data per 26 Februari 2025 yang dihimpun Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) PTKIN, jumlah pendaftar mencapai 113.938 calon mahasiswa. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencatat jumlah peminat tertinggi dengan 9.610 calon mahasiswa, diikuti oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (9.237) dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (9.159). Di antara IAIN, pendaftar terbanyak berasal dari IAIN Kudus dengan 1.437 calon mahasiswa, sementara STAIN Bengkalis menjadi yang tertinggi di kategori STAIN dengan 562 calon mahasiswa.

Sebagai institusi pendidikan yang berciri khas keislaman, PTKIN memiliki keunggulan dalam kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Beberapa UIN telah mengembangkan program studi berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) serta memiliki Fakultas Kedokteran, seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN Alauddin Makassar.

PTKIN semakin mengukuhkan eksistensinya di kancah internasional melalui berbagai program unggulan, termasuk Double Degree, Visiting Professor, Joint Research, serta pemeringkatan internasional seperti QS-WUR dan THE Impact Rankings. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, misalnya, berhasil menempati peringkat 101-105 internasional dalam kategori Theology, Divinity, dan Religious Studies versi QS World University Ranking 2024.

Untuk meningkatkan kesiapan lulusan dalam dunia kerja, Kementerian Agama menginisiasi program PIMA (Professional Readiness through Internship and Mentorship for Academics). Program ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan profesional dan pengalaman industri melalui kemitraan dengan perusahaan terkemuka seperti Astra International, Pertamina, Microsoft, Huawei, Google, dan Amazon.