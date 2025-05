Telkom Group Raih Penghargaan Asia Pacific ICT Awards

INFO BISNIS - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berhasil meraih penghargaan sebagai Telecom CEO of The Year untuk Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga, di ajang The Asia Pacific ICT Awards 2016 yang diselenggarakan Frost & Sullivan.

Penghargaan internasional bergengsi ini merupakan acara tahunan yang digelar Konsultan Manajemen Bisnis Frost and Sullivan terhadap perusahaan ICT yang unggul di segmen bisnisnya. Selain itu juga dilihat upaya perusahaan dalam mengembangkan bisnis dalam industri ICT di Asia Pasifik. Tahun ini merupakan merupakan penyelenggaraan ke-13 The Asia Pacific ICT Awards.

Usai menerima penghargaan ini di Singapura, Rabu, 15 Juni 2016, Alex J. Sinaga dalam sambutannya menekankan komitmennya dan sekaligus mengajak para pimpinan perusahaan ICT regional yang hadir, untuk memperkuat peran sertanya di industri ICT dan terus membangun perekonomian regional. “Tidak ada garis finish dalam pembangunan industri ICT. Yang ada, kita harus senantiasa memaksimalkan diri untuk meneruskan pembangunan yang berkelanjutan ini,” ujar Alex.

Kata Alex, pencapaian ini juga menunjukkan pengakuan internasional terhadap komitmen Telkom dalam memberikan layanan yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

Di saat yang sama, anak perusahaan Telkom yaitu Telkomsel, juga meraih penghargaan sebagai Mobile Service of The Year Service. Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah, mengatakan keberhasilan Telkomsel meraih penghargaan ini merupakan hadiah istimewa bagi Telkomsel yang tahun ini genap berusia 21 tahun.

Alex menuturkan pencapaian yang diraih Telkom Group ini tidak terlepas dari peran semua stakeholder. Menurut dia, ini menjadi motivasi bagi Telkom Group untuk terus menjadi lebih baik. “Terima kasih kepada seluruh stakeholder, termasuk para mitra yang telah bersama-sama bahu-membahu menumbuhkan industri ICT. Sebab hanya dengan dukungan dan peran serta bersama, industri ICT regional dapat maju dan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan,” kata Alex. (*)