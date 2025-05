Telkom Sabet Tiga Penghargaan Asian Excellence Awards

INFO BISNIS - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus di ajang “6th Asian Excellence Awards 2016” yang diselenggarakan Corporate Governance Asia yang berbasis di Hong Kong, Kamis, 15 Juni 2016. Tiga penghargaan itu adalah sebagai Asia's Best CEO untuk Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga, Asia's Best CFO, dan Asia's Best Investor Relations Company.

Penghargaan ini diraih Telkom karena dipandang memiliki komunikasi terbuka dan transparan, sehingga investor memahami kegiatan bisnis perusahaan. Selain itu Telkom juga dinilai memiliki program dan perkembangan Good Corporate Governance (GCG) yang unggul.

Hal ini diamini Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga. Menurut dia, Telkom sebagai perusahaan publik selalu melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini untuk menjamin sustainability usaha dan juga sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. “Selain itu, kami juga selalu mengelola program-program CSR dengan baik,” ujar Alex.

Penilaian penghargaan ini didasarkan pada survei yang dibuat Corporate Governance Asia. Survei ini meminta responden untuk menulis nama perusahaan yang dinilai lebih menonjol dibanding perusahaan lain dalam hal transparansi, kredibilitas, dan Good Corporate Governance. Responden berasal dari kalangan profesional atau pelaku bisnis di kawasan Asia+ (Asia dan sebagian Amerika Utara, serta Eropa). Sebagian besar responden berasal dari kalangan perbankan, komunitas keuangan Internasional, profesional perusahaan (Board Members, Corporate Secretaries, Corporate Communications), Regulator, dan Professional Services.

Karena sebagian besar responden adalah pembaca Corporate Governance Asia yang berasal dari komunitas keuangan Internasional, pesan komunikasi kepada para investor dan analysts keuangan terkait GCG dan transparansi perusahaan dipandang telah diterima dengan baik.

Bagi perusahaan, kata Alex, penghargaan ini merupakan alat kalibrasi terhadap kinerja operasional, yang sekaligus menambah kepercayaan diri dalam menjalankan bisnis perusahaan. Selain itu juga sebagai bentuk pengakuan atas kredibilitas perusahaan di mata para stakeholders. “Semoga penghargaan ini akan menambah motivasi kami dalam membangun industri telekomunikasi dan memajukan perekonomian nasional pada khususnya, serta regional pada umumnya,” kata Alex.