TelkomGroup Raih 6 Penghargaan dari Frost & Sullivan

INFO NASIONAL - Lembaga konsultan bisnis internasional Frost & Sullivan memberikan anugerah kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai “Indonesia Telecom Service Provider of The Year” dan “2017 Indonesia Fixed Broadband Service Provider of The Year” di ajang Frost & Sullivan Indonesia Excellence Award 2017 yang digelar di Jakarta, Selasa, 28 November 2017. Penghargaan itu diterima Direktur Consumer Service Telkom Mas’ud Khamid.

Tiga anak perusahaan Telkom juga memperoleh penghargaan serupa. PT Telkomsel (Telkomsel) memenangkan dua penghargaan, yakni sebagai Indonesia Digital Services Provider dan Indonesia m-money Service Provider of The Year untuk layanan TCASH. Selain itu, PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) meraih Indonesia Managed Service Provider of The Year, sedangkan PT Infomedia Nusantara (Infomedia) memperoleh penghargaan Indonesia Outsourcing Contact Service Provider of The Year.

Mas’ud Khamid menyampaikan penghargaan ini adalah pencapaian yang membanggakan karena mencerminkan respon positif pelanggan dan masyarakat terhadap inovasi-inovasi layanan yang diciptakan TelkomGroup secara berkelanjutan, khususnya dalam membangun digital lifestyle di Indonesia. Peraihan penghargaan ini juga menunjukkan konsistensi TelkomGroup dalam mempertahankan kinerja bisnis yang baik dari tahun ke tahun. “Capaian ini juga merupakan bentuk kepercayaan stakeholders terhadap TelkomGroup”, ujar Mas’ud Khamid.

Frost & Sullivan memberikan penghargaan tersebut karena TelkomGroup dinilai memiliki kepemimpinan superior, inovasi teknologi, pelayanan pelanggan terbaik, serta pengembangan strategis produk yang unggul dalam industrinya masing-masing. Perusahaan telekomunikasi digital plat merah ini juga dinilai tidak hanya mampu melampaui batasan sebagai perusahaan dengan kinerja memuaskan tapi juga menunjukkan kontribusinya dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

Mas’ud Khamid berharap berbagai penghargaan yang diperoleh TelkomGroup ini dapat menghadirkan berbagai inovasi serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia.

Penghargaan 2017 Indonesia Fixed Broadband Service Provider of The Year diraih setelah Telkom berhasil menunjukkan keunggulannya sebagai penyedia layanan fixed broadband terbaik. Pada kuartal III-2017, layanan Fixed Broadband Telkom memperoleh pertumbuhan yang cukup berarti dengan mencatatkan 4,75 juta pelanggan. Jumlah tersebut termasuk 2,34 juta pelanggan IndiHome dengan ARPU IndiHome tercatat sebesar Rp 308 ribu. Hingga akhir September 2017, pelanggan IndiHome meningkat 53,6 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1,52 juta pelanggan.

Laba bersih Telkom naik sebesar 21,7 persen menjadi 17,92 triliun. Kenaikan laba bersih tersebut didorong pendapatan yang naik 12,5 persen menjadi Rp 97 triliun. Sebagian besar pertumbuhan tersebut berasal dari segmen Data, Internet & IT Service yang tumbuh sebesar 30,5 persen. Segmen Data, Internet & IT Service menjadi kontributor utama pertumbuhan kinerja dengan menyumbang sebesar 43,8 persen dari total pendapatan Perseroan.

Selain itu, prestasi sebagai Indonesia Digital Service Provider of The Year yang diraih oleh Telkomsel merupakan salah satu wujud komitmen menyediakan layanan digital terbaik untuk menciptakan Great Customer Experience. Hingga Kuartal III 2017, pendapatan Digital Services Telkomsel mencatatkan pertumbuhan pesat sebesar 30,7 persen menjadi Rp 2,74 triliun. Key product & services dalam segmen ini diantaranya Digital Lifestyle (VAS,Video,Games & Market Place, Music), Digital Banking & Advertising, Enterprise Digital Services (T-Drive, T-Bike, dsb), serta Mobile Financial Services dengan produk TCASH dan T-Wallet.

Sementara, penghargaan Indonesia m-money Service Provider of The Year yang juga diperoleh Telkomsel merupakan apresiasi terhadap layanan TCASH Telkomsel, yang merupakan inovasi TelkomGroup dalam teknologi financial untuk mendukung pengembangan Less-cash Society di Indonesia. Sebagai layanan uang elektronik, TCASH dapat digunakan oleh semua pelanggan Telkomsel, baik pascabayar ataupun prabayar.