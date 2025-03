Telkomsel dan TikTok Jalin Kerja Sama, Eksplorasi Telco Verify dan Telco Insight Collaboration

INFO NASIONAL – Telkomsel, sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital, bersama dengan TikTok, platform video pendek global, resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjajaki kolaborasi strategis dalam pengembangan solusi data dan API pada Mobile World Congress (MWC) 2025 di Barcelona, Spanyol, 3 Maret 2025. Kerja sama ini mencakup pemanfaatan Telco Verify serta Telco Insight Collaboration guna menghadirkan pengalaman digital yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna TikTok di Indonesia.

“Melalui kerja sama dengan TikTok ini, Telkomsel berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang lebih personal dan relevan bagi pengguna TikTok di Indonesia,” kata Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam. “Dengan memanfaatkan teknologi canggih, kami optimistis dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, efisien, dan inovatif lewat keunggulan Telco Verify dan Telco Insight Collaboration,” tambah dia.

Dalam kerja sama ini, salah satu inisiatif adalah eksplorasi Telco Verify, solusi autentikasi berbasis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk diautentikasi secara otomatis (silent verification) oleh operator jaringan seluler, tanpa perlu memasukkan kata sandi atau kode One-Time Password (OTP). Hal ini dapat mengurangi kemungkinan pengambilalihan akun pengguna melalui social engineering ataupun pembagian kode OTP yang tidak disengaja. Sehingga, solusi yang andal dan efisien ini tidak hanya mempercepat proses autentikasi, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna TikTok.

(Kiri ke kanan) Komisaris Telkomsel, Yose Rizal; Direktur Planning dan Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam; TikTok Global Head of Distribution, TikTok Global Head of Distribution, Isaac Bess; dan Director, Business Development APAC, Vanessa Brown hadir dalam penandatanganan MoU antara Telkomsel dan TikTok saat gelaran MWC 2025 di Barcelona, Spanyol, pada Senin, 3 Maret 2025. Dok. Telkomsel

Selain itu, melalui Telco Insight Collaboration, Telkomsel dan TikTok memanfaatkan teknologi Data Cleanroom untuk melakukan kolaborasi dan eksplorasi Telco insight dengan tujuan utama meningkatkan pengalaman pengguna TikTok. Dengan teknologi Data Cleanroom, kedua pihak dapat melakukan analisis data bersama secara aman dengan tetap menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pengguna karena dilakukan dalam bentuk anonim dan terenkripsi.

Dalam kolaborasi ini, teknologi Data Cleanroom diterapkan untuk mengolah data secara terisolasi tanpa adanya pertukaran atau pengungkapan data antar pihak. Dengan pendekatan ini, kedua perusahaan memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi serta mengedepankan perlindungan data pelanggan, sekaligus meningkatkan keamanan dan akurasi dalam analisis informasi.

“Keamanan dan personalisasi layanan adalah dua elemen penting bagi pengalaman pengguna kami. Dengan dukungan dari Telkomsel, kami optimis dapat menghadirkan solusi inovatif yang tidak hanya meningkatkan keamanan akun, tetapi juga memberikan layanan yang lebih relevan bagi komunitas TikTok di Indonesia,” kata Direktur Business Development APAC, TikTok, Vanessa Brown.

Dengan kerja sama ini, yang selaras dengan tema MWC 2025 “Enterprise Re-Invented”—yang menekankan pentingnya ketangkasan perusahaan dalam menghadapi konvergensi teknologi krusial serta terus berkembang untuk menata ulang proses internal dan model bisnis guna mempertahankan keunggulan kompetitif—diharapkan dapat memperkuat posisi Telkomsel sebagai pemimpin dalam solusi digital berbasis telekomunikasi, sekaligus memperkuat komitmen TikTok dalam menghadirkan platform yang lebih aman dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Kedua perusahaan akan terus mengeksplorasi potensi kerja sama lebih lanjut untuk mendukung ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. (*)