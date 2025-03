Telkomsel Raih Penghargaan di Ajang Mobile World Congress 2025

INFO NASIONAL – Telkomsel meraih tujuh penghargaan bergengsi dalam Ookla® Speedtest Awards™ periode Q3-Q4 2024, sekaligus 7 kali berturut-turut sebagai Best Mobile Network di Indonesia. Penghargaan ini diterima oleh Telkomsel pada gelaran Mobile World Congress (MWC) 2025 berlangsung pada 3-6 Maret 2025 di Barcelona, Spanyol.

Adapun ketujuh penghargaan yang diterima meliputi: Fastest Mobile Network, Best Mobile Coverage, Best Mobile Network, Best Mobile Video Experience, Best Mobile Gaming Experience, Fastest 5G Network, dan Best 5G Gaming Experience. “Kami bangga dapat kembali meraih pengakuan dari Ookla® sebagai penyedia jaringan seluler terbaik di Indonesia,” kata Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna.

Keberhasilan ini, lanjut dia, merupakan wujud komitmen Telkomsel dalam menghadirkan konektivitas yang cepat, luas, dan andal bagi masyarakat. “Kedepannya, kami akan terus berinovasi untuk meningkatkan pengalaman digital pelanggan di seluruh Indonesia dan meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.”

Telkomsel dalam laporannya pada periode Q3-Q4 2024, berhasil mempertahankan dominasinya dalam berbagai kategori utama, termasuk dalam layanan 5G yang semakin berkembang di kota-kota besar di Indonesia. Telkomsel dinobatkan sebagai Fastest Mobile Network di Indonesia dengan Speed Score™ sebesar 42.93, berdasarkan analisis Speedtest Intelligence® yang mengolah lebih dari 9.498.766 pengujian pengguna melalui aplikasi Speedtest di perangkat iOS dan Android selama periode penghargaan.

Selain mencatatkan kecepatan unduh median sebesar 32.11 Mbps, Telkomsel juga diakui sebagai operator dengan Best Mobile Coverage terbaik di Indonesia melalui Coverage Score sebesar 29.18. Pengakuan ini semakin menegaskan jangkauan luas dan keandalan layanan Telkomsel dalam menghadirkan konektivitas terbaik bagi masyarakat.

Berkat keunggulan dalam kecepatan dan cakupan jaringan ini, sejak 2021 atau 7 kali berturut-turut Telkomsel berhasil meraih penghargaan sebagai Best Mobile Network, yang diberikan hanya kepada operator yang unggul dalam Fastest Mobile Network dan Best Mobile Coverage. Pengakuan ini semakin menegaskan komitmen Telkomsel untuk menghadirkan jangkauan luas dan keandalan konektivitas terbaik bagi masyarakat, sejalan dengan visi Telkomsel untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di regional.

Penghargaan yang diterima Telkomsel di Barcelona, Spanyol. Dok. Telkomsel

Selain itu, Telkomsel juga meraih berbagai penghargaan lainnya dalam Ookla® Speedtest Awards™ periode Q3-Q4 2024. Telkomsel mendapatkan penghargaan Best Mobile Video Experience dengan skor 75.70, berkat performa unggul dalam pemutaran video berkualitas tinggi yang memberikan pengalaman menonton tanpa gangguan bagi pelanggan.

Dalam kategori gaming, Telkomsel juga dinobatkan sebagai Best Mobile Gaming Experience dengan Game Score sebesar 75.52, menunjukkan latensi rendah dan stabilitas jaringan yang optimal saat terhubung dengan server game, memberikan pengalaman bermain yang lebih responsif dan imersif bagi para gamer di Indonesia. Tidak hanya unggul dalam jaringan seluler secara keseluruhan, Telkomsel juga menjadi penyedia layanan 5G tercepat di Indonesia dengan raihan penghargaan Fastest 5G Network, mencatatkan median kecepatan unduh 5G sebesar 74.09 Mbps dan kecepatan unggah 28.14 Mbps.

Selain itu, Telkomsel meraih penghargaan Best 5G Gaming Experience dengan 5G Game Score 79.55, menegaskan keunggulan jaringan 5G dalam memberikan performa terbaik bagi para gamer yang mengandalkan latensi rendah dan koneksi yang stabil. Dengan pencapaian ini, Telkomsel semakin mengukuhkan posisinya sebagai penyedia layanan seluler yang unggul dalam berbagai aspek pengalaman digital pelanggan, mulai dari streaming video, gaming, hingga konektivitas 5G yang mumpuni.

Telkomsel hingga saat ini telah memiliki jaringan 4G/LTE terluasnya dengan lebih dari 232 ribu BTS 4G/LTE yang mencakup hingga 97 persen wilayah populasi Indonesia. Serta terus memperluas cakupan jaringan 5G secara masif dengan menambah lebih dari 700 titik 5G baru di Jakarta dan sekitarnya, mengoperasikan lebih dari 2100 BTS 5G yang tersebar di lebih dari 56 kota/kabupaten, termasuk kawasan industri, perumahan, bandara internasional, pelabuhan, rumah sakit, destinasi wisata prioritas, sampai wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Ookla® Speedtest Awards™ merupakan penghargaan yang diberikan berdasarkan hasil uji kecepatan dan kualitas jaringan yang dilakukan oleh pengguna melalui aplikasi Speedtest. Dengan pencapaian ini, Telkomsel semakin memperkuat posisinya sebagai operator yang senantiasa menghadirkan jaringan seluler terbaik bagi masyarakat Indonesia. (*)