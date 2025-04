Tips Manfaatkan Leverage Agar Profit di Trading Forex

2. Gunakan Stop Loss dan Take Profit

Salah satu cara terbaik untuk membatasi risiko saat menggunakan leverage adalah dengan mengatur level stop loss dan take profit sejak awal. Stop loss membantu melindungi modal ketika harga bergerak di luar ekspektasi, sedangkan take profit membantu mengamankan keuntungan sebelum pasar berbalik arah. Trader harus memastikan level stop loss dan take profit sesuai dengan kondisi pasar dan strategi yang digunakan. Hindari membuka posisi tanpa perlindungan karena leverage dapat mempercepat kerugian.