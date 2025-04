Toyota New Alphard dan Vellfire Makin Kokoh di Segmen MPV Premium

INFO OTOMOTIF - Duet Toyota New Alphard dan Vellfire kian kokoh pada posisi segmen multi-purpose vehicle (MPV) premium. Duet New Alphard serta Vellvire berhasil memadukan antara kualitas kemewahan berkendara, interior yang semakin nyaman, dan nuansa premium nan kental. Diproduksi dengan menampilkan kesan tangguh dan menawan, keduanya hadir dengan berbagai perangkat mewah.

Dari segi tampilan, New Alphard kini lebih modern dan dinamis. Lampu LED “bertingkat” di buritan menampilkan karakter tangguh. Untuk menambah kesan mewah dan elegan, New Alphard dibekali dengan pelek baru 18 inci. Tampilan serupa terdapat pada Vellvire. Grille depan nan tegas telah menambah kesan dinamis dan kuat. Namun berbeda dengan bagian buritan New Alphard, chrome garnish pada Vellfire diapit kombinasi menawan lampu belakang yang membentuk huruf C.