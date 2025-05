Transaksi Cepat dengan China Today

INFO BISNIS - Dalam memenuhi kebutuhan ataupun menyesuaikan dengan nilai keekonomian, impor barang patut menjadi pilihan. Dalam globalisasi ekonomi kemudian melihat kondisi ekonomi dan industri di Cina yang berkembang pesat, menjadi jamak bila aktivitas impor berbagai kebutuhan dilakukan dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Supaya kerjasama tetap lancar, kita sebagai pengusaha di Indonesia tentunya memerlukan sarana transaksi pembayaran yang benar-benar bisa diandalkan.PT Bank Central Asia, Tbk (BCA)memfasilitasi kebutuhan transaksi kita sebagai pengimpor dalam pasar global. Dengan produk Remittance BCA, transaksi valuta asing dibuat untuk memberi kemudahan bagi para importir dalam menjalankan bisnis.

BCA memahami bahwa transaksi bisnis yang melibatkan aktivitas impor memerlukan kredibilitas yang dapat dipercaya dan diandalkan. Dengan makin maraknya impor dari Cina, BCA siap mendukung aktivitas pembayaran dengan mata uang US Dollar lewat China Today. Dengan China Today, kebutuhan transferDollar untuk melakukan pembayaran kepada pemasok di Cina akan ditangani secara cepat dan aman.

Salah satu keunggulan layanan ini adalah Dollar yang dikirimkan hari ini akan tiba di bank penerima pada hari yang sama. Hal ini tentunya sangat berguna untuk menunjukkan komitmen bisnis. Kita sebagai pebisnis dapat memanfaatkan layanan ini untuk kecepatan dan ketepatan transaksi bisnis atau keperluan lainnya.

Kita bisa melakukan transaksi secara leluasa lewat tujuh bank penerima di Cina. Tujuh bank tersebut merupakan bank besar di China. Ketujuh bank tersebut adalah Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, China Merchants Bank, dan Shanghai Pudong Development Bank.

Untuk proses administrasinya pun tak berbelit.Supaya bisa same day service, aplikasi pengiriman uang harus diterima di cabang sebelum pukul 12.00 WIB.Kemudian melengkapi informasi mengenai bank tujuan, alamat bank, nama penerima.Nomor rekening penerima harus lengkap, benar, dan akurat supaya pengiriman lancar.Kemudian membayar tambahan biaya value today sertatransaksi dilakukan pada hari kerja di Cina dan Amerika Serikat.

Sebagai penyedia jasa perbankan lokal, China Today menjadi solusi BCA membantu pebisnis menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompetitif secara global. BCA memiliki layanan jasa perbankan internasional (International Banking Services) yang didukung lebih dari 2.000 jaringan bank koresponden, kita akan mendapatkan layanan nomor satu.

