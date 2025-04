Cina Tolak Menyerah ke Trump Soal Tarif Impor 50 Persen: Berjuang Sampai Akhir

Komentar itu muncul setelah Trump mengatakan akan mengenakan bea tambahan sebesar 50 persen pada impor AS dari China pada hari Rabu, jika Beijing tidak mencabut tarif sebesar 34 persen yang dikenakannya pada produk Amerika minggu lalu. “Ancaman AS untuk menaikkan tarif terhadap China adalah kesalahan yang sangat fatal,” kata Kementerian Perdagangan Cina seperti diwartakan oleh CNBC. “Cina tidak akan pernah menerimanya. Jika AS bersikeras dengan caranya sendiri, Cina akan berjuang sampai akhir.”

Jumat lalu, Kementerian Keuangan Cina mengumumkan tarif tambahan sebesar 34 persen pada semua barang yang diimpor dari AS, dimulai pada 10 April. Kenaikan tarif impor ini sebagai balasan terhadap Trump yang mengenakan pungutan baru sebesar 34 persen terhadap Cina. Tarif menyeluruh tersebut menyusul dua putaran tarif sebelumnya sebesar 10 hingga 15 persen yang sebagian besar menargetkan produk pertanian dan energi yang diimpor dari AS.

Tarif Impor Senjata Trump untuk Menekan Cina



Misi Cina untuk ASEAN menanggapi kebijakan Amerika Serikat yang mengenal tarif impor terhadap mitra dagangnya, termasuk Cina. Cina meminta agar AS berhenti menggunakan tarif sebagai senjata untuk menekan Cina secara ekonomi dan merusak hak pembangunan yang sah dari rakyat Cina.



"Kami tidak memprovokasi masalah, kami juga tidak terintimidasi olehnya. Menekan dan mengancam bukanlah cara yang tepat dalam berurusan dengan Cina," kata Misi Cina untuk ASEAN dalam keterangan resmi, Sabtu, 5 April 2025.



Pemerintah Cina menyayangkan kebijakan AS yang telah diputuskan oleh Presiden Donald Trump itu. Cina menilai seharusnya kedua negara bisa bekerja sama dengan baik.



"Hubungan ekonomi Cina-AS harus saling menguntungkan dan saling menguntungkan," tulis pernyataan itu.



Cina berpendapat bahwa kebijakan AS semestinya sesuai dengan aspirasi bersama rakyat kedua negara dan masyarakat dunia. Cina juga menilai bahwa seharusnya AS memperhatikan kepentingan mendasar kedua negara.



Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.



