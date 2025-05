TEMPO.CO, Florida - Akun media sosial pusat militer Amerika Serikat (Central Command) di Florida, Amerika Serikat, diretas oleh simpatisan kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Peretas mem-posting berbagai ancaman kepada para tentara dan keluarga mereka serta alamat rumah para jenderal bintang empat.



Peretasan tersebut terjadi pada Senin, 12 Januari 2015, ketika sebuah pesan yang bertuliskan "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, CyberCaliphate meneruskan jihad cyber mereka" muncul di akun Twitter militer AS. (Baca: Asyik Nge-tweet, Anggota ISIS Gagal Ngumpet)



Para peretas juga mengubah foto cover di Twitter menjadi foto seseorang yang bertopeng dengan tulisan di bawahnya "I love you ISIS". Peretasan ini terjadi saat Presiden AS Barack Obama berpidato mengenai keamanan cyber.



Video-video propaganda ISIS juga telah diunggah di akun YouTube CentCom milik militer AS. Salah satu posting-an ancaman itu berbunyi, "Tentara Amerika, kami datang. Berhati-hatilah!" Posting-an lainnya berbunyi, "Kami tak akan berhenti! Kami tahu semua tentangmu, istrimu, dan anak-anakmu."



DAILY MAIL | WINONA

