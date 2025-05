10 Geng Jalanan Paling Berbahaya di Dunia

TEMPO.CO , Jakarta:Perkelahian antara dua saingan geng motor di As, Bandido dan Cossack adalah aksi tembak-menembak paling berdarah dalam sejarah, tetapi mereka bukan satu-satunya kelompok kekerasan yang telah meneror masyarakat.



Berikut 10 geng paling berbahaya di dunia:



1 Bandidos



Salah satu geng yang terlibat dalam baku tembak hari Minggu lalu. Mereka memiliki sekitar 2.400 anggota di 22 negara di seluruh dunia dan telah diklasifikasikan oleh FBI sebagai sindikat kejahatan terorganisir.



Bandidos terlibat dalam pembunuhan, perdagangan narkoba, pencucian uang, pemerasan dan perdagangan senjata. Geng ini dibentuk oleh Veteran Perang Vietnam, Donald Chambers di San Leon, Texas, pada tahun 1966.



Di luar AS, Bandidos terlibat dalam "Perang Geng Motor Great Nordic" dengan Hells Angels di Skandinavia pada 1994-1997. Mereka juga terlibat dalam pembunuhan massal terbesar dalam sejarah Ontario, Kanada, ketika mereka melakukan sebuah "pembersihan internal" pada tahun 2006. Delapan anggota ditemukan ditembak mati di mobil.



2 Cossack



Persaingan antara Cossack dan Bandidos berawal pada 2013 ketika pemimpin Bandidos Curtis Jack Lewis diduga ditikam oleh dua anggota Cossack di luar sebuah restoran Texas. Cossacj didirikan di Texas pada tahun 1969 dan relatif kecil di AS tetapi salah satu geng motor terbesar di Australia.



3 Scimitar



Dibentuk di Texas, Scimitar adalah yang paling terkenal dari geng yang terlibat dalam tembak-menembak. Mereka dilaporkan terkait dengan Cossack dan telah mendukung Cossack dalam perseteruan mereka dengan Bandidos sebelumnya. Beberapa anggota geng ini ditangkap setelah penembakan mematikan di sebuah restoran Texas.



4 Aryan Brotherhood



Juga dikenal sebagai Brand atau AB. Geng ini adalah geng supremasi penjara kulit putih di AS. Kegiatan kriminal termasuk perdagangan narkoba, konspirasi, pembunuhan dan pemerasan. Anggotanya berjumlah lebih dari 15.000 orang.



The Aryan Brotherhood didirikan pada tahun 1964. Menurut FBI, anggotanya adalah sepersepuluh dari 1% seluruh populasi kulit putih di penjara AS.





5 Bloods



Dikenal terutama untuk persaingan mereka dengan geng Crips,mereka memiliki hingga 30.000 anggota yang terlibat dalam pembunuhan, perdagangan narkoba, perampokan dan pemerasan.



Berbasis di LA, Geng Bloods pertama kali dibentuk sebagai oposisi terhadap geng Crips pada tahun 70 an.



6 Crips



Di antara geng jalanan tertua dan paling terkenal di AS, ada sekitar 50.000 anggota di Los Angeles yang terlibat dalam perdagangan narkoba, perampokan, pembunuhan, pemerasan dan pencurian ID. Geng ini dibentuk seorang remaja bernama Raymond Washington pada tahun 1969.



Dari awal, Crips tidak pernah memiliki seorang pemimpin yang solid. Sebaliknya itu terdiri dari ratusan kelompok kecil Crip di As, dan mereka saling membantai satu sama lain sesama kelompok.



Meskipun persaingan mereka terkenal dengan Bloods, Crip tiga kali lebih mungkin untuk membunuh sesama anggota Crip lain daripada membunuh anggota Bloods.



7 Mara Salvatruch (MS-13)



Kegiatan kriminal geng Amerika Tengah ini meliputi Narkoba, senjata dan perdagangan manusia, pembunuhan, pemerasan dan penculikan. Mara Salvatrucha berarti "geng Salvador" dan dibentuk di Los Angeles pada 1980-an oleh para imigran dari El Salvador.



8 Kartel Sinaloa



Digambarkan sebagai salah satu kartel narkoba paling aktif dan produktif di planet ini, laporan mengklaim Kartel Sinaloa diizinkan untuk menyelundupkan miliaran dolar narkoba ke AS dalam pertukaran untuk informasi tentang kartel lainnya.



Pemimpinnya yang juga dikenal sebagai El Chapo adalah Joaquin Guzman Loera, termasuk dalam daftar majalah Forbes sebagai orang paling kuat di dunia.



Meskipun sekarang berada di penjara, namun dominasi menakutkan Sinaloa terhadap peredaran kokain dan heroin di pasar internasional masih kuat.



Mereka dianggap memiliki benteng di 58 negara dan itu diperkirakan kartel bertanggung jawab atas kematian 100.000 orang Meksiko.





9 Mungiki



Geng ini beroperasi di Kenya. Dalam aksinya mereka biasa menggunakan parang, tombak dan racun. Mereka dikenal untuk perilaku aneh dan benar-benar gila. Anggota resminya berjumlah 100.000 orang dan beberapa juta anggota yang beroperasi seperti kultus.



Dilarang di tahun 2002, geng ini meneror Kenya dengan pemerasan kekerasan, afiliasi politik, pembunuhan dan penculikan.Pada tahun 2011, Mungiki dilaporkan membakar habis seluruh kota Gatundu sebagai balas dendam untuk utang yang belum dibayar.



10 14K Triad



Mereka menakuti masyarakat Cina dengan menggunakan parang daging, api dan senjata. Mereka biasa beroperasi dalam jumlah yang besar dan selalu berpindah - pindah ke negara-negara di seluruh dunia. Dibentuk pada tahun 1949 setelah perang sipil Cina, 14k Triad memiliki lebih dari 20.000 anggota.



Daftar dari kegiatan kriminal mereka termasuk perjudian ilegal, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pemalsuan, perdagangan senjata, prostitusi, penculikan, pencucian uang, penagihan utang, perdagangan kendaraan, pemerasan, perampokan dan pembunuhan.





DAILY STAR|YON DEMA