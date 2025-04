10 Kebijakan Donald Trump Paling Terkenal selama 100 Hari Pertama

Sejak dilantik hingga 100 hari pertama sebagai presiden AS, Donald Trump telah mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif . Menurut News Nation , sebanyak 141 perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump hingga minggu ini. Perintah-perintah eksekutif itu berkisar dari imigrasi hingga mengakhiri program Keanekaragaman, Kesetaraan, dan Inklusi hingga menciptakan program pemerintah baru, termasuk Departemen Efisiensi Pemerintah.

Kebijakan-kebijakan Trump ini terkait dengan program “Make America Great Again” yang digaung-gaungkan sejak kampanye pilpres tahun lalu. Berikut adalah 10 kebijakan dan tindakan Donald Trump yang paling terkenal selama 100 hari pertama masa kepresidenannya yang kedua pada tahun 2025:

1. Tindakan Keras Imigrasi dan Keamanan Perbatasan

Trump mengumumkan keadaan darurat nasional kedua di perbatasan selatan, memobilisasi badan-badan federal dan negara bagian untuk memulangkan jutaan migran ilegal. Ia juga, memberlakukan kembali kebijakan Remain in Mexico, mengakhiri Catch and Release, menetapkan kartel narkoba sebagai organisasi teroris, dan menggunakan Alien Enemies Act of 1798 untuk mempercepat deportasi tanpa proses pengadilan.