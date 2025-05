11 Omongan Donald Trump yang Bikin Panas, Ada Soal Muslim

TEMPO.CO, Washington - Donald Trump terkenal dengan komentar kontroversial. Pernyataannya di hadapan publik dalam lima bulan--setelah menyatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat--dipercaya menjadi semakin aneh bahkan di luar kebiasaan.



Pernyataan terbaru, pada Selasa 8 Desember 2015, calon kandidat Presdien AS dari Partai Republik itu mengatakan perbatasan Amerika harus tertutup bagi warga muslim. Umat muslim baginya harus dilarang masuk ke negara tersebut.



MANUVER DONALD TRUMP

Dihujat karena Larang Muslim ke AS, Trump: Saya Tak Peduli!

Berikut adalah daftar pernyataan kontoversial Donald Trump seperti dikutip dari laman Independent.co.uk, 9 Desember.



1. Kecam Imigran Meksiko

"Mereka membawa obat-obatan, mereka membawa kejahatan, mereka pemerkosa," kata Trump saat berkampanye di Trump Tower, New York City.



2. Hujat Senator John McCain

"Saya suka orang-orang yang tidak ditangkap," kata Trump di 2015 dalam Pertemuan Konferensi Kepemimpinan Keluarga di Iowa. McCain adalah mantan tahanan perang Vietnam



3. Sindir Megyn Kelly

"Dia memiliki darah yang keluar dari bagian apapun dirinya," kata Trump setelah debat Partai Republik pertama, yang diselenggarakan Kelly, jurnalis Fox News.



4. Soal Planned Parenthood

"Itu seperti pabrik aborsi, yang mengerikan," kata Trump saat wawancara dengan pembawa acara radio, seorang konservatif, Laura Ingraham.



5. Ejek Carly Fiorina

"Lihatlah wajah itu! Apakah ada orang yang memilih untuk itu? Dapatkah Anda membayangkan bahwa, itu sebagai wajah presiden berikutnya?" Trump mengatakannya saat wawancara dengan Rolling Stone.



6. Sinis pada George W. Bush

"Katakanlah apa yang Anda inginkan, World Trade Centre runtuh di masanya,' kata Trump saat wawancara dengan Bloomberg.



7. Tentang Kemarahan Ben Carson

"Anda tidak menyembuhkan orang-orang ini. Anda tidak menyembuhkan penganiaya anak. Secara patologis, tidak ada obat untuk itu," katanya saat wawancara dengan CNN. Carson adalah kandidat presiden di Partai Republik. Ia juga dokter ahli syaraf.



8. Sindir Hillary Clinton

"Dia berperan sebagai seorang wanita. Hanya itu yang dia punya. Jujur, di luar keberadaannya sebagai seorang wanita, dia tidak melakukan apapun, percayalah." Trump mengatakan itu saat berkampanye di Iowa.



9. Soal Serge Kovaleski

"Anda harus melihat orang ini, 'Ah, saya tidak tahu apa yang saya katakan'!" Sambil menghentikan lengan Kovaleski. Trump mengatakan itu yang banyak ditafsirkan sebagai ejekan pada Kovaleski--reporter New York Times--yang cacat.



10. Larang Muslim

"Penutupan total atas muslim yang memasuki Amerika Serikat sampai perwakilan negara kita mengetahui apa yang sedang terjadi," pernyataan Trump terkait penembakan oleh dua orang terduga anggota militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).



11. Hina Media

"Mutlak tidak jujur,mutlak sampah. Mereka benar-benar tidak jujur." Kata Trump merujuk pada wartawan dalam sebuah kampanye di Carolina Selatan.



MECHOS DE LAROCHA | INDEPENDENT.CO.UK



