TEMPO.CO, London - Pemilu Inggris telah dimulai. Semua orang berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Mereka memilih apakah David Cameron dari Partai Konservatif atau Ed Miliband dari Partai Buruh yang akan menjadi Perdana Menteri Inggris.



Sebagian besar pemberian hak suara biasanya dilakukan di sekolah, pusat-pusat komunitas, dan ruang gereja. Namun ada beberapa TPS yang dianggap unik dalam Pemilu Inggris kali ini.



1) Rumah orang



Pemilih di Winwick, Northamptonshire, akan membuat keputusan besar mereka di TPS terkecil di Inggris, yakni rumah Juni Thomas, 70 tahun, dan suaminya Graham, 74 tahun. Warga dapat memberikan suara mereka di sebuah bilik di bawah tangga dari empat kamar tidur rumah Victoria, yang merupakan sekolah desa sampai tahun 1947.



2) Lapangan sepak bola



Anda bisa memberikan suara Anda di Hallam FC Sandygate, stadion sepak bola tertua di dunia. Ini terbuka untuk konstituen di Sheffield pinggiran Crosspool.



3) Bis



Sebuah bis Layanan Pemuda Barnsley digunakan sebagai pusat pemungutan suara sementara untuk 150 pemilih di daerah Woolley Colliery kota.



4) Tunggangan di TPS



Di Bramshill, dekat Reading, Anda dapat menggunakan kuda ke TPS seperti Debbie Carpenter, seorang laki-laki yang berkuda, menuju Three Oaks.



5) Bangunan kuning



Hal ini mungkin terlihat seperti tempat yang membosankan untuk mencoblos. Namun unit kuning ini merupakan upgrade untuk desa di Oakenshaw, County Durham, yang pada tahun-tahun sebelumnya berfungsi sebagai karavan.



6) Toilet



Jika Anda suka membunuh dua burung dengan satu batu, toilet tempat pemungutan suara di Wokingham bisa menjadi sempurna. Anda dapat bersantai sejenak sambil mencoblos.



7) Laundry



Beberapa pejabat pemilu tersenyum saat mereka menunggu orang untuk muncul ke TPS di laundry pakaian di Oxford.



8) Karavan



TPS desa The Hockerton terletak di karavan kecil di Distrik Newark Nottinghamshire.



9) Sasana tinju



Beberapa warga di Hull perlu mengunjungi East Hull Boxing Academy untuk memberikan suara mereka.



10) Di luar supermarket



Sebuah TPS sementara di tempat parkir dari Morrisons Supermarket di Chester. Ingin mencari bahan makanan sambil memutuskan siapa Perdana Menteri Inggris berikutnya? Di Chester, mimpi yang nyata.



11) Tank



The Greenwich Heritage Centre di Royal Arsenal di Woolwich, London tenggara, mungkin salah satu yang paling menakutkan.



12) Bar



Di East Dulwich, London selatan, Anda dapat memilih di bawah pengaruh minuman.



METRO.CO.UK|YON DEMA