15 Bulan Genosida Israel: Gaza dalam Krisis Kemanusiaan dan Kehancuran

Namun, sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa jumlah warga Palestina yang terbunuh di Gaza kemungkinan besar jauh lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh London School of Hygiene and Tropical Medicine yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet menyebutkan ada sekitar 64.260 “kematian akibat cedera traumatis” di Gaza antara 7 Oktober 2023 hingga 30 Juni 2024.