17 Tahun Berkuasa,Putin Disinyalir Punya Simpanan Rp 2.673 T

TEMPO.CO, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin disinyalir memiliki kekayaan sebesar US$ 200 miliar (Rp 2.673 triliun) sekaligus menempatkan dia berada di atas miliarder dunia seperti Bill Gates dan Amancio Ortega. Daily Mail Online melaporkan, jumlah kekayaan itu termasuk 58 buah pesawat dan helikopter, selain 20 buah rumah mewah dan rumah liburan yang dikoleksi Putin selama 17 tahun berkuasa.



Nilai harta benda ini jauh di atas perkiraan sebelumnya tentang kekayaan pemimpin berusia 64 tahun itu yang dibuat analis politik Stanslav Belkovsky pada 2007. Belkovsky memperkirakan kekayaan Presiden Putin sebesar US$ 40 miliar (Rp 534,6 triliun).



Seorang mantan manajer dana di Rusia, Bill Browder, meyakini kekayaan nyata Putin lebih dari nilai yang dibicarakan itu. Portal IBTimes minggu lalu mempertanyakan kekayaan Putin dengan merujuk ucapan Bowder yang menyebutkan Putin memperoleh sejumlah harta yang banyak selama berkuasa.



"Saya percaya (kekayaan Putin) sebesar US$ 200 miliar, semua uang yang ada dalam bentuk properti, bank dan saham yang dikelola untuk Putin dan kroninya," kata Browder, seperti yang dilansir Daily Mail pada 20 Februari 2017.



Namun Putin tidak terdaftar dalam individu paling kaya di dunia selama bertahun-tahun yang biasa dibuat Forbes. Forbes dalam pernyataanya pada 2015 menjelaskan, tidak mencantumkan nama pemimpin dunia khususnya mereka yang mengumpulkan kekayaan berdasarkan posisi saat berkuasa. Orang terkaya resmi di dunia, menurut Forbes, adalah pemilik Microsoft, Bill Gates, dengan kekayaan bersih sebesar US$ 75 miliar (Rp 1.002,4 triliun).



Putin dilaporkan membuat kekayaannya melalui investasi dalam minyak dan gas alam. Salah satu aset mahal Putin yang menegaskan dia sebagai orang terkaya adalah super yacht seharga US$ 35million yang bernama Olympia. Selain sebuah istana di Laut Hitam yang dilaporkan bernilai US$ 1 miliar. Belum ada tangapan dari Presiden Putin maupun orang dekatnya ihwal gunjingan pundi-pundinya itu.



DAILY MAIL|NEW ZEALAND HERALD|YON DEMA