5 Hal Unik Melania Trump: Soal Bahasa Hingga Pose Berani

TEMPO.CO, Washington -Melania Trump, istri ketiga presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump akan berperan sebagai ibu negara AS. Masyarakat AS, boleh jadi masyarakat dunia juga, ingin mengetahui seperti apa nantinya Melania menjalankan peran sebagai ibu negara.



Melania ternyata membuat sedikitnya 5 hal dalam sejarah ibu negara AS, mengutip dari USA Today, 9 November 2016. Berikut penjelasannya.



1. Pertama kali sejak 191 tahun seorang perempuan kelahiran non AS menjadi ibu negara. Melania lahir di Slovenia tanggal 26 April 1970. Slovenia merupakan negara di kawasan Eropa Timur. Sebelum Melania, ibu negara AS yang kelahiran non AS adalah Louisa Adam, istri presiden John Quincy Adam. Louisa lahir di Inggris tahun 1775, ketika Amerika dijajah Inggris.



2. Melania menjadi ibu negara AS pertama dengan status sebagai istri ketiga Trump. Beberapa presiden sebelumnya memiliki beberapa istri (seperti Reagan, Ford, Wilson, dan Theodore Roosevelt). Namun hanya Trump yang tidak menceraikan istri pertama dan keduanya sebelum menikahi Melanie dan menjadikannya sebagai ibu negara alias poligami.



3. Melania merupakan ibu negara AS pertama sebagai mantan model fashion. Melania bertemu Trump di acara pesta fashion dan keduanya hidup bersama saat Melania masih aktif sebagai model.



4. Melania sebagai ibu negara AS yang pertama kali sering berpose berani, bahkan bugil. Melania berpose bugil sedikitnya dua kali di New York Post dan British GQ. Di New York Post, ia berpose bugil saat berusia 25 tahun. Foto diambil di Manhattan tahun 1996 dan muncul di media cetak itu setahun kemudian. Foto telanjangnya kedua muncul di British GQ pada Maret 2000.



5. Melania menjadi ibu negara AS yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Bahasa ibu Melania adalah Slovenia. Namun, Melania menguasai 4 bahasa asing dengan lancar yakni, Inggris, Prancis, Serbia, dan Jerman. Kemampuannya berbahasa asing akan membantu Trump dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal serupa dengan ibu negara AS Jackie Kennedy yang menguasai bahasa Prancis dan Spanyol. Sehingga Presiden AS ke-35, John F Kennedy terbantu oleh kepiawaian istrinya berbahasa asing.



"Saya melihat dia akan seperti model ibu negara Jackie Kennedy," kata Jean Wahl Harris, yang meneliti peran ibu negara di Universitas Scranton.



Sejarawan di bidang kepresidenan di Universitas Rice, Douglas Brinkley memperkirakan Melania juga akan berperan seperti Jackie Kennedy soal pilihan perannya. Melania diperkirakan akan lebih tertarik pada fashion ketimbang terlibat dalam pengambilan keputusan publik. "Tak ada manfaat baginya untuk terlibat dalam politik secara mendalam," kata Douglas.



Sekalipun tidak akan mengambil peran seperti Michelle Obama, istri presiden AS Barack Obama atau Hillary Clinton, istri presiden Bill Clinton, namun Melania dianggap paham dengan jelas siapa suaminya dan dapat berperan untuk membantu suaminya.



"Saya pikir orang-orang akan banyak menghakimi suaminya, namun mereka akan memberinya kesempatan," kata Howard Bragman, pendiri Fifteen Minutes Public Relations.



USA TODAY | MARIA RITA