5 Kecelakaan Helikopter yang Menewaskan Tokoh Besar

ENAM orang, termasuk tiga anak-anak tewas akibat helikopter wisata jatuh di Sungai Hudson, New York, Amerika Serikat pada Kamis, 10 April 2025. Seluruh penumpang perjalanan wisata tersebut, pilot dan satu keluarga dari Spanyol, tewas, termasuk dua orang yang dibawa ke rumah sakit dan kemudian meninggal karena luka-luka mereka.

Agustin Escobar (2025)

Pejabat setempat mengatakan penerbangan Bell 206 itu dioperasikan oleh New York Helicopters Tours. Pemilik New York Helicopters Michael Roth mengatakan kepada New York Post dia sangat terpukul dan tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut. "Satu-satunya hal yang saya tahu dengan melihat video helikopter jatuh adalah bahwa bilah rotor utama tidak ada di helikopter," kata Roth, Sabtu, 12 April 2025. Korban kecelakaan tragis ini pejabat eksekutif global Siemens Agust­in Escobar bersama istri dan tiga anak mereka yang masih kecil serta pilot.

Ebrahim Raisi (2024)

Pada 19 Mei 2024, Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dalam kecelakaan helikopter di Azerbaijan Timur. Dalam helikopter yang juga tewas Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian. “Kami dapat melihat puing-puingnya dan situasinya tidak bagus,” kata perwakilan Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran (IRCS) Pirhossein Kolivand kepada televisi pemerintah. “Dengan ditemukannya lokasi jatuhnya helikopter, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi di antara penumpang helikopter.”

Olivier Dassault (2021)

Olivier Dassault putra konglomerat penerbangan Serge Dassault tewas dalam kecelakaan helikopter pribadi di Normandy, Prancis pada 7 Maret 2021. Dassault salah satu orang terkaya dunia dikenal lewat bisnis penerbangan dan media seperti pesawat tempur Rafale dan koran Le Figaro. Presiden Emmanuel Macron mengatakan kematian Dassault sebagai kehilangan besar bagi Prancis.

“Dia adalah kapten perindustrian Prancis, anggota parlemen, pejabat negara yang terpilih lewat pemilu, komandan cadangan di Angkatan Udara Prancis. Selama hidupnya, dia tidak pernah berhenti melayani negara kita. Kematiannya yang tiba-tiba merupakan kehilangan besar. Belasungkawa untuk keluarga dan orang-orang yang dicintai Dassault,” kata Macron di media sosial X.

Kobe Bryant (2020)

Legenda NBA Kobe Bryant dan putrinya Gianna tewas dalam kecelakaan helikopter di Calabasas, California, pada 26 Januari 2020. Helikopter Sikorsky S-76B yang ditumpangi jatuh dan meledak di kawasan perbukitan. Kondisi kabut tebal pagi itu disebut sebagai faktor penyebab membuat helikopter kehilangan visibilitas.

Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti mengungkapkan rasa dukanya. "Kobe Bryant akan hidup selamanya di hati warga Los Angeles dan akan dikenang sepanjang masa sebagai seorang pahlawan besar," katanya.

Chris Cline (2019)

Miliarder asal West Virginia Amerika Serikat Chris Cline bersama putrinya dan lima orang lainnya tewas dalam kecelakaan helikopter di dekat Kepulauan Bahamas pada 4 Juli 2019. Helikopter dilaporkan hilang setelah lepas landas dari Big Grand Cay.

Cline dikenal sebagai pendiri kerajaan bisnis batu bara besar di Amerika Serikat, "Hari ini kami kehilangan seorang bintang dan teman dekat bagi saya. Chris Cline membangun kerajaan bisnis dan setiap kesempatan yang ada selalu digunakan untuk beramal. Dia adalah sosok yang menyenangkan dicintai dan suka berbagi," kata Jim Justice, Gubernur negara bagian West Virginia.

Irsyan Hasyim, Nabiila Azzahra, Zacharias Wuragil turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

