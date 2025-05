5 Tanda Donald Trump Menjauh dari Netanyahu

Pada Selasa, 4 Februari 2025, dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Netanyahu, Trump mengumumkan bahwa AS akan mengambil alih dan mengelola Gaza, yang kemungkinan akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan.

Pengumuman Trump ini membuat Netanyahu tersenyum lebar. Rencana Trump sejalan dengan keinginannya menyingkirkan warga Palestina dari Gaza . Netanyahu memuji Trump sebagai "teman terbaik yang pernah dimiliki Israel." Ia mengatakan bahwa rencana Gaza dari presiden AS tersebut dapat "mengubah sejarah" dan layak untuk "diperhatikan. Netanyahu pulang ke Israel dengan penuh kemenangan.

AS memberlakukan tarif baru untuk negara-negara pengimpornya. Meski dianggap sebagai sekutu paling dekat, Israel tidak dikecualikan dari pemberlakuan tarif ini. Bulan lalu, Netanyahu datang menemui Trump untuk kedua kalinya.

Namun, semua kemenangan Netanyahu perlahan lenyap hanya dalam waktu dua bulan. The New York Times melaporkan bahwa Trump dan Netanyahu, yang dulunya sangat selaras dalam kebijakan-kebijakan penting di Timur Tengah, kini menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berikut beberapa tanda ketidakharmonisan hubungan mereka:

Dia membawa misi untuk menggagalkan tarif 17 persen yang dikenakan Trump untuk barang-barang Israel yang masuk ke AS. Mengingat keberhasilan kunjungan pertamanya, Netanyahu datang dengan harapan yang besar. Sayangnya, kali ini ia pulang dengan tangan hampa setelah pertemuan yang secara diplomatis dan publik memalukan dengan Trump, The New Arab melaporkan.