6 Agenda Obama Berkunjung ke Kuba

TEMPO.CO, Havana- Kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Kuba pada Minggu, 20 Maret 2016, mencerminkan hubungan yang kompleks antara kedua negara. Berikut adalah enam agenda utama dari perjalanan pertama presiden Amerika Serikat ke pulau Karibia sejak revolusi tahun 1959, seperti dikutip dari laman Havana Times.



Pertemuan dengan Gereja Katolik.

Obama memulai kunjungan pada hari ini, 21 Maret 2016, dengan bertemu hirarki Gereja Katolik Kuba. Dia akan bertemu Kardinal Jaime Ortega. Gereja Katolik dianggap memainkan peran politik penting di Kuba. Setelah terpinggirkan selama beberapa dekade, Gereja kini menjadi mitra penting rezim Castro. Peran Gereja dipercaya berawal setelah kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke negara itu pada 1999. Kardinal Ortega diketahui telah berhasil memediasi pembebasan tahanan politik di 2010. Vatikan adalah perantara kunci dalam mencairkan hubungan Washington dan Havana di Desember 2014.



Raul Castro.

Acara resmi Obama baru dimulai pada Senin, 21 Maret 2016. Setelah meletakkan bunga di monumen pahlawan nasional Kuba Jose Marti di Plaza Revolusi, sebagaimana diamanatkan oleh protokol diplomatik, Obama akan bertemu dengan pemimpin Kuba Raul Castro di Istana. Itu akan menjadi pertemuan kedua pemimpin sejak Desember 2014. Mereka akan membicarakan berbagai persoalan yang akan dirilis setelah pertemuan. Kemudian, Castro akan menjamu tamunya di acara makan malam kenegaraan.



Baca juga: Cairkan Permusuhan, Obama Injakkan Kaki di Kuba Hari Ini



Rapat Dengan Sektor Swasta.

Di hari yang sama dia bertemu Castro, Obama juga akan bertemu perwakilan dari sektor swasta. Pertemuan itu tanda bahwa Obama ingin menjalin hubungan ekonomi yang semakin terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Raul Castro telah membuka sedikit ruang untuk bisnis swasta setelah beberapa dekade dimonopoli negara. Menurut angka resmi, sekitar 5 persen rakyat Kuba telah mengambil lisensi untuk bekerja sebagai wiraswasta, termasuk mereka yang bekerja untuk orang lain. Terutama di Havana dikatakan semakin banyak ditemukan restoran, toko-toko trendi, bengkel dan usaha kecil lainnya dijalankan oleh swasta. Pertemuan Obama dengan pemilik usaha kecil akan diadakan di Kuba Art Factory di lingkungan Vedado, sebuah pusat seni di mana pameran, konser dan forum diskusi kerap diselenggarakan.



Berpidato di Havana

Pada Selasa pagi, 22 Maret 2016 Obama akan menyampaikan pidato di Gran Teatro de La Habana, terletak beberapa meter dari bangunan Old Capitol, replika dari Capitol AS, di pusat kota. Pemerintah Kuba mengatakan bahwa pidato akan disiarkan secara langsung di pulau Karibia, langkah yang sangat tidak biasa di negara yag semua media dikuasai oleh negara. Ada pertanyaan besar tentang apa yang akan dikatakan Obama ihwal persalan hak asasi manusia di Kuba.



Bertemu Para Pembangkang

Setelah pidatonya, Presiden AS dijadwalkan bertemu para pembangkang pemerintahan Kuba di Kedutaan Besar AS. Presiden mengatakan negaranya akan terus melakukan advokasi untuk hak-hak sipil di Kuba. Obama akan bertemu pembangkang Manuel Cuesta Morua, Jose Daniel Ferrer dan blogger sekaligus jurnalis oposisi Yoani Sánchez.



Baseball, Hal yang Menyatukan Kuba dan AS

Kunjungan Obama akan ditutup pada Selasa dengan menghadiri pertandingan bisbol antara Tampa Bay Rays dan tim nasional Kuba. Pertandingan akan digelar di Stadion Amerika Latin, yang secara khusus telah direnovasi untuk acara ini. Baseball adalah olahraga yang membangkitkan gairah di kedua negara. Banyak warga yang ingin melihat Obama melempar bola pertama sebagai tamu kehormatan.



HAVANATIMES.ORG | MECHOS DE LAROCHA