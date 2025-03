6 Medan Pertempuran Israel di Timur Tengah

Israel yang saat ini didukung penuh oleh AS telah melakukan pengeboman besar-besaran dan membunuh beberapa musuh bebuyutannya yang paling keras, yang semuanya didukung oleh Iran .

Negara-negara Teluk Minta AS Hentikan Israel Serang Iran, Ini Alasannya

Operasi ini telah mengusir puluhan ribu warga Palestina dari rumah mereka dan meningkatkan kekhawatiran bahwa Presiden AS Donald Trump akan memberikan lampu hijau bagi aneksasi Israel secara penuh atas wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.

Gencatan senjata yang disepakati pada November mengharuskan Hizbullah untuk tidak memiliki senjata di selatan dan pasukan Israel menarik diri ketika tentara Lebanon yang didukung AS dikerahkan ke wilayah tersebut.

Dikutip The New Arab, Syrian Observatory for Human Rights, sebuah lembaga pemantau perang yang berbasis di Inggris, melaporkan bahwa serangan udara Israel telah menargetkan sebuah batalyon rudal di dekat kota Homs, yang menyebabkan ledakan-ledakan di daerah tersebut. Tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa.