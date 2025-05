TEMPO.CO , Washington:Pejabat AS baru saja merilis dokumen di antaranya buku dan file yang mereka ditemukan di tempat persembunyian Osama bin Laden di Pakistan. Dokumen itu menunjukan sisi lain bin Laden yang mungkin belum diketahui publik. Berikut adalah apa yang mereka kemukakan tentang mantan pemimpin al Qaeda itu berdasarkan hasil analisa mereka atas dokumen bin Laden.



1. Osama bin Laden memiliki sisi romantis



Dalam sebuah surat kepada satu istrinya, bin Laden mengatakan: "Dia mengisi hati saya dengan cinta, dengan kenangan indah." Ia melanjutkan: "Anda adalah pusat dari mata saya, dan yang paling berharga yang saya miliki di dunia ini."



2. Dia menggunakan metafora



Dalam korespondensinya dengan letnannya, ia memberikan salah satu perintah, "pekerjaan adalah untuk mencabut pohon menjengkelkan dengan berkonsentrasi pada batang Amerika."



3. Dia ingin memahami Barat



Di antara buku-buku bin Laden terdapat Obama's Wars oleh Bob Woodward, dan hasil studi pensiunan kolonel Inggris John Hughes-Wilson tentang kesalahan intelijen militer. Saat ia membaca buku perwira CIA Michael Scheuer yang terbit di 2004, Imperial Hubris: Why the West Is Losing the War on Terror, ia mungkin telah tersipu malu saat menemukan dirinya digambarkan sebagai "yang paling dihormati, dicintai, romantis, figur karismatik dan tokoh terakhir dalam 150 tahun sejarah Islam."



4. Dia menikmati teori konspirasi



Di rak bukunya juga terdapat sejumlah buku tentang teori konspirasi klasik. Salah satu buku tebal tersebut adalah Bloodlines of Illuminati, oleh Fritz Springmeier. Buku ini berpendapat bahwa Illuminati secara tersembunyi memiliki hubungan dengan AS dan melampaui hubungan antar planet. Dia telah membaca The Secrets of the Federal Reserve, oleh almarhum penentang Holocaust, Eustace Mullins. Anehnya, ia bahkan memiliki sebuah buku yang berpendapat bahwa serangan 9/11 itu merupakan bagian dari pekerjaan Illuminati.



5. Dia tidak menggunakan Internet



Bin Laden diketahui tidak memiliki koneksi Internet karena alasan keamanan. Setiap publikasi online yang ingin ia pelajari harus dipindahkan ke halaman PDF, dimasukkan ke memori penyimpan data sebelum diserahkan oleh salah satu dari dua pengawalnya untuk dibaca.



6. Dia adalah editor teliti.



Beberapa memo dan surat yang ditulisnya tampak telah direvisi sebanyak 50 kali.

7. Dia bahagia dengan pernikahan anaknya



Pemimpin kelompok teror itu memberikan perhatian khusus pada rencana pernikahan anaknya Khalid dengan putri seorang komandan al Qaeda. Bin Laden menulis surat pada ibu menantunya dengan perasaan gembira menyambut upacara yang akan datang, "yang mana hati kita telah menantikan itu".



8. Kelompoknya percaya pada protokol kesehatan dan keselamatan



Formulir aplikasi al Qaeda ditemukan, termasuk pertanyaan: "Siapa yang harus kami hubungi jika anda menjadi martir?"



9. Dia cemas pada pemerintah Iran



Setelah istrinya Khairiah resmi meninggalkan Iran, bin Laden menulis kepadanya sebuah surat mengatakan bahwa jika ia telah mengunjungi seorang dokter gigi resmi di Iran ia meminta gigi istrinya untuk dicek dan dibersihkan sebelum mereka bertemu. Pasalnya ia khawatir alat pelacak mungkin telah dipasang di gigi istrinya.



THEWEEK.CO.UK | MECHOS DE LAROCHA



