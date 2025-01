91 Persen Warga Palestina Tolak Status Yerusalem Versi Trump

"Survei ini menunjukkan 91 persen menilai deklarasi Trump pada pekan lalu sebagai ancaman terhadap kepentingan bangsa Palestina," begitu dilansir media Israel, Times of Israel, Selasa, 12 Desember 2017.

Survei ini digelar oleh lembaga terkenal asal Palestina yaitu Center for Policy and Survey Research. Survei ini melibatkan 1270 orang dewasa dengan margin of error sekitar 3 persen.