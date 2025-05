Adik Ipar Ivanka Trump Ikut Unjuk Rasa Tolak Donald Trump

TEMPO.CO, Washington-Adik ipar Ivanka Trump __anak perempuan Donald Trump, presiden Amerika Serikat__ tampak ikut berunjuk rasa bersama ribuan pengunjuk rasa yang diberi nama Women's March di Washington, Sabtu, 21 Januari 2017.



Joshua Kushner__ adik kandung suami Ivanka, Jared Kushner__ bersama teman wanitanya seorang model Karlie Kloss ikut berunjuk rasa untuk menolak Donald Trump sebagai presiden AS. Keduanya mendukung Hillary Clinton dalam pemilihan presiden AS pada 8 November tahun lalu.



Kehadiran Joshua menjadi pembicaraan netizen dan pengunjuk rasa. "Hi, itu saudara Jared Kushner," cuit seorang editor Jessica Sidman yang menggunggah foto Joshue mengenakan sweater hitam.



Menanggapi ciutan para netizen, Jared Kuhsner melalui akun Twitternya berujar bahwa kehadiran adiknya di tengah-tengah pengunjuk rasa hanya untuk melakukan pemantauan.

Jared dan Ivanka terlibat aktif dalam pemenangan Donald Trump sebagai presiden AS dari kubu Republik. Dalam pemerintahan Donald Trump, Jared dikabarkan akan menjabat sebagai penaset khusus Gedung Putih.



Kakak beradik ini berbeda kubu dalam bidang politik. Ayah mereka, Charles Kushner, merupakan pengusaha kaya raya dan seorang demokrat terkenal. Ia juga menjadi pendonor dana utama untuk sejumlah kandidat presiden AS dari Partai Demokrat selama bertahun-tahun lamanya di antaranya Bill Clinton dan Hillary Clinton.

