Adu tembak di New Orleans, 16 orang Dilarikan ke RumaH Sakit

TEMPO.CO, New Orlenans - Sedikitnya 16 orang dilarikanke rumah sakit, Senin petang, 23 November 2015, waktu setempat, menyusul adu tembak antardua kelompok di taman kota tersebut. "Korban dalam keadaan stabil," ucap petugas keamanan.



Menurut petugas keamanan, peristiwa adu tembak itu berlangsung di Taman Bunny Frien, Upper Ninth Ward, di negara bagian Louisiana, tempat sekitar 500 orang hadir pada pengambilan gambar video musik.



"Adu tembak itu terjadi sekitar pukul 19.00, Ahad, 22 November 2015, atau pukul 01.00 GMT, Senin, 23 November 2015," kata polisi.



Surat kabar Times-Picayune dalam laporannya mengutip Komisaris Besar Michael Harrison dari Departemen Kepolisian New Orleans, mengatakan, dia yakin sejumlah orang melakukan penembakan terhadap kerumuman orang. "Saya tak bisa berbicara mengenai seluruh kondisi korban," ucap Harrison. "Tetapi ada salah seorang korban penembakan tewas."



Tiga saksi mata mengatakan kepada Times-Picayune, mereka melihat seorang pria yang diidentifikasi polisi bernama Euric Cain dengan senapan mesin berwarna perak melakukan penembakan. Selanjutnya lelaki berusia 21 tahun itu kabur. "Beberapa orang tergeletak di aspal," kata saksi mata.



Juru bicara kepolisia, Tyler Gamble, mengatakan kepada New York Times, polisi mempelajari keterangan sejumlah saksi yang menyebutkan ada dua kelompok saling adu tembak.



Petugas keamanan menerangkan, dalam rekaman video terlihat Euric Cain, 21 tahun, menembak Peter Gold, 25 tahun, di bagian perut. "Cain mencoba menembak kepala Gold namun gagal karena senjatanya tak berfungsi," ucap polisi.



Walikota New Orlenas, Mitch Landrieu, berbicara di depan wartawan untuk disampaikan kepada Cain, "Anda perlu tahu bahwa kami akan menemukan Anda," ucapnya. Dia menambahkan, "Perlu Anda ketahui bahwa Anda akan istirahat seumur hidup di dalam penjara."



USA TODAY | AL JAZEERA | NEW YORK TIMES | CHOIRUL AMINUDDIN