Ahli Matematika John Nash Tewas dalam Kecelakaan Taksi

TEMPO.CO, New Jersey - Mereka yang pernah menonton film berjudul A Beautiful Mind pasti akan langsung tahu tokoh ini: John Forbes Nash Jr. Nahasnya, ahli matematika terkenal asal Princeton University ini, dan istrinya, Alicia Nash, tewas dalam kecelakaan taksi, Sabtu 23 Mei 2015.



Gregory Williams, polisi New Jersey mengatakan, pasangan ini tewas dalam kecelakaan taksi di jalur selatan dari New Jersey Turnpike. Kecelakaan terjadi sekitar 04.30 di jalur jalan raya dekat Monroe dan melibatkan satu kendaraan lain.



Menurut Williams, pengemudi taksi yang ditumpangi Nash dan istrinya kehilangan kendali dan menabrak penjaga rel. Ia menambahkan, satu orang di kendaraan lain dibawa ke rumah sakit dan diperkirakan masih bisa diselamatkan.



Polisi menduga Nash, 86 tahun, dan istrinya, 82 tahun, tak mengenakan sabuk pengaman karena mereka berdua ditemukan terlempar keluar dari taksi. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi.



Kisah hidup Nash menjadi dasar dari pembuatan film A Beautiful Mind, yang disutradarai oleh Ron Howard. Dalam film itu, Nash diperankan oleh Russell Crowe, Alicia Nash oleh Jennifer Connelly. Film itu diadaptasi dari buku berjudul sama, tahun 1998, karya Sylvia Nasar, profeser jurnalisme di Columbia University.



