Airlangga: Negosiasi Tarif Impor AS Tak Libatkan Negara Lain

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkap negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat soal kebijakan tarif impor AS akan dilakukan secara bilateral tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Rusia.



"Kami bilateral, Indonesia dengan US, tidak melibatkan yang lain," kata Airlangga saat menghadiri Forum Bisnis Rusia-Indonesia di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin sore, 14 April 2025.



Saat ditanya tentang strategi negosiasi, Airlangga enggan berkomentar banyak. Dia menyebut strategi itu belum dapat diungkapkan ke publik.



Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia telah mengirim surat untuk pemerintah AS mengenai kesepakatan tarif impor. Bahkan, Airlangga juga mengaku akan berkomunikasi dengan menteri perdagangan AS atau US Secretary of Commerce pada Senin malam.



Airlangga juga mengatakan bahwa delegasi Indonesia dijadwalkan akan berangkat ke AS pada Selasa malam, 15 April 2025.



Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan mengedepankan negosiasi dalam menyikapi kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan pemerintahan Donald Trump.