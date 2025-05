Amerika Serikat Benarkan Kapalnya Dibebaskan Iran

TEMPO.CO, Washington - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat membenarkan kabar bahwa 10 anggota marinir dan dua kapal perangnya dibebaskan oleh Iran, Rabu, 13 Januari 2016. Sehari sebelumnya mereka ditangkap dengan tudingan memasuki perairan Iran tanpa izin.

Menteri Pertahanan AS, Ash Carter, mengatakan, dirinya sangat senang para anggota marinir telah meninggalkan Iran dan sekarang dalam perjalanan menuju AS. "Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara pribadi kepada Menteri Luar Negeri John Kerry atas upaya diplomasinya sehingga mereka bisa kembali dengan cepat dalam keadaan aman."



Sebelumnya, otoritas Iran mengatakan kepada media, Rabu, 13 Januari 2016, bahwa negara akan membebaskan 10 pelaut AS beserta dua kapal perangnya yang ditahan pada Selasa, 12 Januari 2016, karena memasuki periran secara ilegal. "Para pelaut itu sekarang berada di peraian internasional setelah dibebaskan oleh otoritas Iran," tulis kantor berita IRNA.



Jenderal Ali Fadavi, Komandan Angkatan Laut Pengawal Revolusi Iran, dalam sebuah kesempatan, Rabu, 13 Januari 2016, menuduh militer AS sengaja melakukan aksi yang sangat tidak profesional. "Kapal induk USS Harry S.Truman membuat provokasi laut dan udara setelah pelaut AS ditahan pada Selasa, 12 Januari 2016."



USA TODAY | CHOIRUL AMINUDDIN