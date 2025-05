Amerika Serikat Cetak Koin Bergambar Lady Liberty, Wanita Kulit Hitam

TEMPO.CO, Washington - Lembaga Percetakan Uang Negara Amerika Serikat, US Mint, untuk pertama kalinya dalam sejarah mencetak uang koin emas bernilai US$ 100 (Rp 1,3 juta) dengan menampilkan Lady Liberty sebagai seorang wanita kulit hitam.



Seperti dilansir New York Times pada 13 Januari 201, koin Lady Liberty yang berkadar emas 24 karat dengan berat sekitar 1 ons akan dicetak sebanyak 100 ribu koin.



US Mint dan Kementerian Keuangan Amerika akan merilis koin Lady Liberty pada 6 April 2017, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-225 produksi uang koin US Mint.



Dalam pengumuman itu, Wakil Direktur US Mint Rhett Jeppson menjelaskan, koin Lady Liberty tidak diedarkan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari, tapi hanya dicetak dalam jumlah terbatas bagi para kolektor.



Tujuan dikeluarkannya seri Lady Liberty adalah mengekspresikan kebebasan di tengah bangsa Amerika yang terus berkembang. Bahkan koin yang dicetak dua tahun sekali itu ke depan akan menampilkan ikon Lady Liberty dalam desain yang mewakili etnis Amerika-Asia, Hispanik-Amerika, India-Amerika, dan lain-lain.



Pengumuman ini datang saat Amerika sedang mempersiapkan transisi kekuasaan yang akan berlangsung satu minggu lagi. Presiden terpilih Donald Trump dituding seorang rasis.



NEW YORK TIMES | CNN | YON DEMA