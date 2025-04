Amerika Serikat Siap Dongkel Kursi Presiden Suriah

TEMPO.CO, New York - Amerika Serikat menyatakan secara terbuka bahwa negaranya tidak bisa menutupi sikap untuk menjungkalkan Presiden Suriah Bashar al-Assad guna mengakhiri perang saudara di sana.



"Dia harus turun dalam waktu dekat," ujar seorang pejabat AS.



Di New York, pada Kamis, 30 Maret 2017, duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley mengutuk keras pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Assad terhadap rakyatnya.



Dia menjelaskan, untuk melengserkan Assad, AS akan bekerjasama dengan negara lain seperti Turki dan Rusia sekaligus mendapatkan dukungan politik.



"Anda telah memilih dan memilih pertempuran untuk Anda sendiri," ucapnya kepada wartawan mengacu kepada Assad.



Halley menambahkan, "Prioritas kami sekarang adalah menjatuhkan Assad dari kursi presiden."



Pejabat AS lain yang tak bersedia disebutkan namanya mengatakan kepada Al Jazeera, AS sama sekali tidak percaya dengan Assad yang sudah tidak memiliki legitimasi untuk memimpin Suriah.



"Saya rasa status Presiden Assad akan segera diputuskan oleh rakyat Suriah," kata Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, yang berbicara mengenai masa depan Assad dalam acara jumpa pers di Turki.



AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN