Amerika Serikat Tuding Kim Jong-un Manusia Arogan

TEMPO.CO, New York - Duta besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un manusia arogan dan tidak rasional.



Haley menyampaikan kecamannya terhadap Kim Jong-un setelah Dewan Keamanan PBB membicarakan pelucuran empat misil balistik Korea Utara pada Senin, 6 Maret 2017.



"Kami tidak bisa berurusan dengan manusia tak rasional," kata Haley. "Ini luar biasa, sikap arogansi yang tidak bertanggung jawab telah dipertontonkan oleh Kim Jong-un saat ini."



Dia menjelaskan, pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mengevaluasi kembali bagaimana menangani Korea Utara dan seluruh pilihan sudah siap di atas meja.



AS, jelasnya lagi, akan segera mengambil keputusan dan bergerak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Korea Utara, Senin, menembakkan empat misil tiga di antaranya jatuh di perairan dekat wilayah Zona Eksklusif Jepang. Penembakan itu, jelas pihak keamanan Korea Utara, sebagai respon atas latihan militer gabungan AS, Korea Selatan dan Jepang. Sekaligus peringatan Pyongyang terhadap persiapan perang.



AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN