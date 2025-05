Anak Pengusaha Terkaya Cina Hadiahkan Anjingnya 8 iPhone 7

TEMPO.CO, Hong Kong-Wang Sicong, anak pengusaha terkaya di Cina Wang Jianlin menghadiahkan delapan ponsel iPhone 7 kepada anjingnya ketika banyak orang masih bersusah payah untuk mendapatkan model terbaru ponsel keluaran Apple tersebut.



Menurut laporan CNN, Wang Sicong menghadiahkan ponsel-ponsel yang dibelinya pada peluncuran hari pertama di negaranya tersebut pada akhir pekan lalu kepada anjing berjenis Alaskan Malamutenya bernama Coco.



Sicong kemudian mengunggah foto 8 anjing bersama ponsel tersebut di media sosial Cina, Weibo. Foto-foto yang diunggahnya menjadi viral di sosial media dan menuai kritik dari netizen.



"Saya tidak mengerti kenapa mengunggahnya di media sosial. Apa gunanya? Jangan membuat saya melakukannya?" tulis keterangan foto yang menampilkan Coco tengah duduk dengan dikelilingi iPhone 7 dan iPhone 7 Plus disampingnya.



Berbagai komentar pun diberikan di foto yang diunggah melalui akun resmi Coco yang memiliki 1,9 juta pengikut. Beberapa orang mengatakan anjing itu lucu sementara yang lain berharap Sicong bisa memberi mereka iPhone 7 gratis.



Di Cina, iPhone 7 dijual dengan harga 6988 yuan (Rp 13,7 juta ) sedangkan iPhone 7 Plus 7988 yuan (Rp 15,7 juta).



Ini bukan pertama kalinya, pemuda berusia 28 tahun tersebut memanjakan anjingnya dengan cara yang tidak lazim. Tahun lalu, Sicong menghebohkan dunia maya ketika mepublikasikan foto Coco yang memakai dua Apple Watches yang bernilai lebih US$ 800 (Rp 10,5 juta).



Sicong dikenal sebagai pribadi yang sombong dan suka memamerkan kemewahan. Perilaku tersebut dikritik oleh warga Cina yang menyalahkan pendidikan yang dia dapat di Barat.

DAILY MAIL|CNN|YON DEMA