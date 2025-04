Anatomi Ancaman Tarif Trump Hingga 125 Persen Terhadap Cina

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump mengumumkan penghentian sementara tarif impor global yang lebih tinggi ke berbagai negara atau resiprokal selama 90 hari kedepan pada Rabu, 9 April. Namun, Trump mengecualikan Cina dari penangguhan tarif Trump bahkan menaikkannya lebih jauh hingga 125 persen.

Sebelumnya, dikutip dari Antara pada Februari 2025 lalu Trump mengenakan tarif 10 persen kepada semua barang impor dari Cina tanpa pengecualian karena menilai keterlibatan Cina membantu imigrasi illegal dan penyelundupan fentanil ke AS. Kemudian pada Maret 2025, Trump mengenakan tarif 20 persen ke semua barang dari Cina engan alasan yang sama. Pada 2 April, Trump mengumumkan tarif universal senilai 10 persen ke barang impor semua negara dan tarif timbal balik atau resiprokal ke berbagai negara termasuk Cina yang dikenai tarif 34 persen.

Atas tarif Trump, pada 4 April 2025 Cina mengumumkan pengenaan tarif tambahan sebesar 34 persen juga atas barang-barang dari AS yang masuk ke Cina berlaku pada 10 April 2025. Pemerintah Cina menegaskan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan hukum domestik dan prinsip hukum internasional.

Merespon pengenaan tarif balasan dari Cina ke produk AS, Donald Trump dalam media sosial pribadinya di X mengancam bahwa AS akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50 persen terhadap China mulai 9 April 2025 jika China tidak menarik tambahan tarif sebesar 34 persen paling lambat Selasa 8 April. Hal ini akan menjadikan tarif bea masuk produk Cina ke AS mencapai 104 persen.